Ile Maurice: Coup d'envoi du premier Salon des PME 2025

Centre-de-Flacq, le samedi 24 mai. Le taxi stand a vibré ce weekend au rythme de l'entrepreneuriat local avec le lancement officiel du Salon des petites et moyennes entreprises (PME), organisé par SME Mauritius Ltd. C'est le premier salon du genre pour l'année et il a rassemblé plus de 100 entreprises autour d'un objectif commun : valoriser le savoir-faire local. L'événement, qui s'est déroulé sur trois jours - du vendredi 23 au dimanche 25 mai - a été officiellement inauguré samedi matin par le ministre Aadil Ameer Meea, en présence du secrétaire permanent du ministère, de Ravin Rampersad, CEO de SME Mauritius Ltd, ainsi que de plusieurs entrepreneurs et membres du public.

Vitrine pour les talents locaux

Dans son discours, le ministre Ameer Meea a salué la dynamique entrepreneuriale du pays. Il a souligné que ce salon est bien plus qu'une simple exposition : «C'est une véritable célébration des capacités de nos PME qui font avancer notre économie à travers la création d'emplois, l'innovation et leur contribution au développement socio-économique du pays.»

Les stands présentaient une grande variété de produits 100 % mauriciens allant du textile à la bijouterie, en passant par la maroquinerie, les plantes, le mobilier et les produits alimentaires. Tous les exposants ont été sélectionnés après des visites de contrôle effectuées par les officiers de SME Mauritius pour garantir l'authenticité et la qualité des produits proposés.

Mise en réseau

Le Salon des PME se veut inclusif et familial. Un espace enfants - kids corner - est mis à disposition pour permettre aux plus jeunes de participer à des activités ludiques pendant que les parents découvrent les produits. Par ailleurs, des stands ont été offerts gratuitement à de jeunes start-up, leur offrant une première expérience concrète de vente et de mise en réseau.

Le ministre a également rappelé l'importance stratégique du soutien aux PME dans le cadre du programme gouvernemental 2025-29, qui met l'accent sur la substitution des importations : «À travers ce salon, nous voulons renforcer la demande pour les produits locaux et encourager la souveraineté économique du pays.»

Des défis à relever

Reconnaissant les défis auxquels les entrepreneurs font face - financement, digitalisation, lourdeurs administratives - le ministre a affirmé que son ministère travaille activement à la mise en place de programmes ciblés pour y remédier. Il a conclu en lançant un appel aux PME : «Utilisez ce salon pour apprendre, vous connecter, partager et, surtout, grandir. Une seule voix, une seule direction : faisons des PME les pionniers du développement économique de Maurice.» Le salon est resté ouvert jusqu'au dimanche 25 mai à 20 heures. Une belle occasion pour le public de découvrir les richesses du terroir mauricien tout en soutenant l'économie locale.