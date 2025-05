Soudan: Al-Eaysir affirme la volonté du gouvernement d'offrir de larges espaces à la liberté de la presse et de protéger les droits

Le ministre de la Culture et de l'Information, Khalid Al-Eaysir a affirmé la volonté du gouvernement d'offrir de larges espaces à la liberté de la presse et de protéger les droits de chacun par le biais de lois et de législations. Il a souligné que le ministère de la Culture et de l'Information souhaite établir des valeurs nobles dans le domaine du travail médiatique basées sur la transparence, et loin de l'exclusion, du black-out et des discours de haine.

À l'issue d'un atelier visant à discuter des propositions visant à modifier la loi sur la presse et les publications à Port Soudan ce mardi , le ministre de la Culture et de l'Information a affirmé que les recommandations de l'atelier recevront une étude et une attention considérables. Il a déclaré qu'ils bénéficieront d'une attention particulière de la part des dirigeants du pays, soulignant l'acceptation continue des opinions de chacun et que la porte est ouverte. « Nous sommes ouverts à l'écoute », a-t-il déclaré. Il a ajouté que la conclusion de l'atelier ne signifie pas la fin du chemin, mais plutôt que la parole sera ouverte aux opinions.

Al-Eaysir a déclaré que le titre de l'atelier, « Liberté des médias avec des normes professionnelles », représente un slogan soigneusement choisi, motivé par la conviction de ceux qui sont en charge du sujet de fournir de larges espaces de liberté et d'ouvrir les portes à tous ceux qui souhaitent exercer un travail médiatique professionnel.

Il a souligné la nécessité d'élaborer une nouvelle politique pour le journalisme électronique, notant que l'atelier a connu une large participation et la présentation d'opinions provenant tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays.

Al-Aiser a réitéré que le secteur des médias continuera à soutenir les forces armées dans la guerre de la dignité jusqu'à ce que la victoire complète soit obtenue et que chaque centimètre de la patrie soit libéré.