Soudan: Le ministre de l'Intérieur rencontre l'ambassadeur saoudien

Le ministre de l'intérieur Lit-Gen de police Khalil Pasha Sayreen a rencontré mardi dans son bureau Ali bin Hassan bin Jaafar, ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan.

Dans une déclaration à la presse, Ben Jaafar a expliqué que la réunion a porté sur les moyens de développer les relations et de renforcer les liens de longue date entre les deux pays. La réunion a également porté sur les perspectives de coopération et les moyens de renforcer la coordination entre les ministères de l'Intérieur des deux pays dans les domaines de la formation et de l'échange d'expertise et d'expériences, afin de réaliser les intérêts communs de sécurité des deux pays frères dans divers domaines de la sécurité et du travail policier.

Son Excellence a salué les grands efforts déployés par le ministère de l'Intérieur pour sécuriser l'ambassade saoudienne et les autres missions diplomatiques des pays frères et amis au Soudan, en leur offrant sécurité et stabilité et un climat propice à l'exercice de leurs fonctions et en facilitant leurs tâches diplomatiques grâce à des plans de sécurité complets qui ont continué à recevoir des éloges et l'appréciation de toutes les missions.

Il a souligné que la réunion représente le début d'une vaste coopération entre les deux parties dans divers domaines du travail policier, qui consolide les valeurs de coopération et renforce les liens d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples frères.