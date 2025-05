Tunisie: Appel au boycott des prix excessifs de l'agneau

L'Organisation tunisienne pour informer le consommateur (Otic) a appelé ce mardi le ministère du Commerce à fixer un plafond de 43 dinars le kilogramme pour la viande d'agneau chez les détaillants. Elle exhorte également les consommateurs à boycotter les commerçants qui pratiquent des prix supérieurs à ce seuil.

Dans un communiqué, l'Otic affirme que ce tarif représente le maximum acceptable dans le contexte actuel de dégradation du pouvoir d'achat et de baisse des coûts de production des viandes rouges. Elle dénonce des prix atteignant jusqu'à 55 dinars le kilo dans certaines régions.

L'organisation se dit fortement préoccupée par la flambée incontrôlée des prix et condamne les pratiques spéculatives et monopolistiques qui fragilisent les ménages. Elle appelle les consommateurs à se fournir exclusivement dans les circuits encadrés et réglementés, où le prix de référence des moutons vivants est fixé à 21,900 dinars le kilogramme.

L'Otic alerte sur les risques liés aux transactions avec les intermédiaires et spéculateurs, qu'elle accuse de générer des profits démesurés au détriment des citoyens, participant ainsi à la corruption économique du marché.

Dans ce contexte, l'organisation lance une campagne nationale de boycott contre tous les prix excédant les seuils fixés, soit 21,900 dinars/kg pour les moutons vivants et 43 dinars/kg pour la viande d'agneau en détail. Elle appelle les citoyens à faire preuve de responsabilité et à s'engager collectivement dans cette action de pression économique pacifique.

Enfin, l'Otic invite les consommateurs à signaler toute infraction via ses canaux officiels, et s'engage à assurer le suivi de chaque signalement. Des rapports périodiques seront publiés pour informer l'opinion publique du respect ou non des prix de référence.