Tunisie: Kaïs Saïed reçoit un appel téléphonique de Cyril Ramaphosa - Un message fort pour l'unité africaine et la dignité des peuples

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mardi 27 mai 2025, en soirée, un appel téléphonique du président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, indique un communiqué rendu public par la présidence de la République.

Au cours de cet échange, le Chef de l'État a réaffirmé avec force sa conviction que l'Afrique appartient aux Africains. Il a rappelé les souffrances historiques endurées par les peuples africains, victimes de siècles d'esclavage et de colonisation. Le président a aussi déploré que certains aient longtemps nié l'humanité des Africains, les soumettant à des traitements inhumains, notamment en les exhibant dans des zoos ou en les exploitant par le trafic d'êtres humains et d'organes.

Kaïs Saïed a en outre évoqué l'héritage des pères fondateurs de l'unité africaine, depuis la création de l'Organisation de l'Unité Africaine en 1963, citant notamment Habib Bourguiba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, ainsi que des figures emblématiques comme Nelson Mandela et Thomas Sankara. Il a fait référence aux grandes luttes historiques, telles que les émeutes de Soweto, qui ont marqué la lutte contre l'esclavage et le colonialisme.

Dans ce même cadre, le président Saïed a insisté sur le droit fondamental de chaque Africain à une vie digne dans sa patrie, soulignant que le continent regorge de richesses naturelles, mais qu'il a été fragilisé par des conflits, des famines et des crises provoquées par des ingérences étrangères et le pillage de ses ressources. Selon lui, il est désormais temps de bâtir ensemble une Afrique nouvelle, malgré les nombreux défis et la rapidité des transformations géopolitiques actuelles.

Kaïs Saïed a par ailleurs souligné que la communauté humaine mondiale évolue vers un modèle fondé sur des valeurs communes nouvelles, appelant à dépasser les cadres traditionnels du droit international, désormais en décalage avec cette nouvelle légitimité humaine émergente.

Le président a aussi salué la position de l'Afrique du Sud face à la situation tragique du peuple palestinien, rappelant que tout comme l'Afrique appartient aux Africains, la Palestine appartient au peuple palestinien, détenteur légitime de ses droits historiques, droits inaliénables qui ne peuvent être effacés par le temps.

Finalement et non moins important, Kaïs Saïed a invité son homologue sud-africain à effectuer une visite officielle en Tunisie, afin de renforcer les liens bilatéraux et promouvoir une coopération accrue entre les deux pays.