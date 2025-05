Congo-Brazzaville: Gestion des fonds de la FIFA - Le comité exécutif de la Fécofoot réagit à la démarche du ministère des Sports

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a publié, le 26 mai, un communiqué de presse dans lequel le Comité exécutif a exprimé son étonnement et son incompréhension quant à la démarche employée par le ministère des Sports concernant l'affaire de la gestion des fonds de la Fifa ne relevant pas de sa compétence.

Le communiqué révèle que le ministère des Sports s'emploie à vouloir instrumentaliser la justice congolaise et les services d'Etat (CID) dans une procédure voulue par ce département, portant gestion des fonds de la Fifa par le comité exécutif de la Fécofoot.

Bien que la Fifa, pourvoyeuse de ces fonds, ait promis de s'intéresser à ce volet financier à la suite des nombreux courriers envoyés par le ministère des Sports, a rappelé la Fécofoot, force est de constater aujourd'hui l'obstination de ce département à vouloir entreprendre à tout prix une procédure sur une affaire ne relevant nullement de sa compétence.

Par ailleurs, de façon concomitante, a précisé la Fécofoot , une campagne de dénigrement s'appuyant sur des allégations sur une prétendue mégestion des fonds de la Fifa par le comité exécutif de la Fécofoot est orchestrée sur les réseaux sociaux par des animateurs, à la solde, basés aussi bien au Congo qu'à l'extérieur du pays.

« Le comité exécutif alerte l'opinion publique nationale et internationale que la démarche du ministère des Sports s'apparente, une fois de plus, à une influence des tiers sur des affaires concernant la Fécofoot. Une attitude qui avait justifié la suspension de la Fécofoot par la Fifa. Devant cette attitude du ministère frisant l'acharnement et allant à contre-courant des attentes des sportifs congolais, le comité exécutif de la Fécofoot exprime son étonnement et son incompréhension.»

En rappel, le Bureau du Conseil de la Fifa a levé le 14 mai la suspension qui frappait la Fécofoot. Pour la Fécofoot, l'urgence aujourd'hui est à la reprise rapide des activités sportives dans le pays et non à des règlements de compte. Pour favoriser cela, le président de la Fécofoot, Jean Guy Blaise Mayolas, a entrepris une série de rencontres avec les principaux responsables du football congolais. « Ainsi , il a reçu à Brazzaville les responsables des clubs des ligues I et II, ainsi que ceux du football féminin.

Tous ont montré leur enthousiasme à reprendre leurs activités. Cependant, il convient de relever qu'à Brazzaville, la demarche d'organiser ces rencontres au salon VIP du stade Alphonse- Massamba-Débat a essuyé un refus de la part du directeur de cabinet du ministre des Sports. De même, la rencontre de Pointe-Noire n'a pas pu se dérouler au stade municipal de la ville comme prévu. Les organisateurs se sont heurtés au même refus qu'à Brazzaville ». Le comité exécutif de la Fécofoot a exprimé sa détermination sans faille à oeuvrer à l'évolution et au développement du football congolais.