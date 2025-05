Afrique: BAD - Consolider le partenariat stratégique entre les États et la Banque

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a officiellement ouvert, le 27 mai, à Abidjan les travaux des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), en présence des chefs d'Etat de l'Union du Comores, du Ghana, de la Tanzanie, du Niger, des chefs de gouvernement ainsi que des représentants des institutions financières partenaires.

L'événement regroupe plus de 6 000 délégués parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernements africains, les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales, des partenaires au développement, des représentants du secteur privé, des responsables de la société civile, des universitaires, des groupes de réflexion et des leaders d'opinion, des ONG et d'autres parties prenantes. Il se tient sur le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ».

Ce thème permettra à la Banque de collaborer avec les pays membres régionaux pour identifier les opportunités et mettre en oeuvre des politiques spécifiques pour faire du capital de l'Afrique (capital humain, naturel, financier et commercial) le principal moteur de la transformation structurelle et de la transition vers des économies plus inclusives, plus vertes et plus résilientes au cours des prochaines décennies tout en tirant parti des flux de capitaux externes provenant de partenariats divers pour compléter les besoins de financement du développement en Afrique.

« Les Assemblées annuelles constituent un cadre institutionnel d'échange et un moment idéal pour tracer les contours de l'avenir du continent africain dans un contexte mondial marqué par des turbulences et incertitudes multiples », a déclaré la ministre ivoirienne de l'Economie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba, dans son allocution de bienvenue.

Pour la Banque, les Assemblées annuelles permettent également au Groupe de la Banque (constitué de la Banque africaine de développement, du Fonds africain de développement et du Fonds spécial du Nigeria) de faire le point avec les actionnaires sur les progrès réalisés au cours de l'année écoulée.

Forum d'échange unique sur des questions-clés concernant le développement de l'Afrique pour les représentants des gouvernements et l'ensemble des participants, les Assemblées 2025 seront ponctuées par des événements liés au savoir organisés par la Banque. Les discussions lors des Assemblées aborderont également des aspects transversaux essentiels tels que la transformation numérique, le renforcement institutionnel et la bonne gouvernance. Une approche qui s'inscrit dans la réalisation des objectifs de développement durable, de l'Accord de Paris sur le climat, de l'Agenda 2063 et des « High 5 » du Groupe de la Banque.

Outre les réunions statutaires des gouverneurs de la Banque et du Fonds, l'événement le plus marquant des Assemblées 2025 est l'élection, par les gouverneurs du Groupe de la BAD, du successeur au président actuel de l'institution, Akinwumi A. Adesina, dont le second mandat de cinq ans arrive à son terme. Au total, cinq candidats sont en lice pour succéder au président sortant. Il s'agit notamment du Sénégalais Amadou Hott, du Zambien Samuel Munzele Maimbo, du Mauritanien Tah Sidi Oul, du Tchadien Abbas Mahamat Tolli et du la Sud-Africaine Bajabuilile Swazi Tshabalala.