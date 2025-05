Congo-Brazzaville: Littérature - Présentation et séquence-dédicace du livre 'À la découverte de la République du Congo au fil de l'eau'

Sur invitation personnelle du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, l'hôtel Le Bristol a abrité une réception dédiée à la présentation-dédicace du livre "À la découverte de la République du Congo au fil de l'eau"

Répondant à l'invitation du chef de l'État congolais, plus d'une centaine de personnalités françaises ont honoré de leur présence cette cérémonie de dédicace du livre "À la découverte de la République du Congo au fil de l'eau" en début de soirée du jeudi 22 mai à l'hôtel Le Bristol. Le livre-album, édité par Michel Duplessier, avec les photographies de Thierry Foulon et les textes d'Anne Bassi, a fait l'objet d'une présentation par le biais d'un film de sept minutes.

L'ambition de l'éditeur est triple avec cette publication : "Sensibiliser les lecteurs à la splendeur et à la complexité de la nature, dévoiler plusieurs régions -au fil de l'eau- et mettre en exergue la diversité de la faune et de la flore du bassin du Congo". En un mot, convaincre sur la destination République du Congo à travers le merveilleux livre de 242 pages, clin d'oeil à l'indicatif téléphonique du pays, 242 pages nourries de près de 300 sublimes photos.

C'est un magnifique "voyage en République du Congo", illustré de belles images de la Likouala, du parc d'Odzala Kokoua, du fleuve Alima, de la Loufoulakari, des chutes de Béla près de Boko, du parc de Conkouati-Douli dans le Kouilou, et plusieurs autres beaux sites de cette contrée d'Afrique centrale.

Denis Sassou N'Guesso est à la fois préfacier du livre-album et directeur éditorial de premier ordre suivant semaine après semaine avec attention la réalisation de l'ouvrage. Il a une fois de plus démontré qu'au-delà d'aimer les livres, il est également très sensible aux enjeux de préservation de l'écosystème.

Lors de la cérémonie, le chef de l'État a ensuite pris la parole. Dans son allocution de circonstance, il a vanté la qualité des paysages, de la nature et des sites écotouristiques de la République du Congo. Il a invité l'assistance à visiter l'Afrique, et particulièrement le Congo, jusque dans son village, Oyo, sur les bords de l'Alima.

Il y avait du beau monde à cette réception pour écouter religieusement le président Denis Sassou N'Guesso. Des personnalités du monde politique, juridique et des affaires ; des journalistes, des artistes. Entre autres Michel Sapin, ancien ministre, Bruno Fuchs, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre et directeur général du FMI Dominique Strauss-Kahn, les journalistes Ulysse Gosset et Marc-Olivier Fogiel, l'ancien directeur de la SNCF Guillaume Pépy, l'ancienne ministre Yamina Benguigui pour n'en citer que quelques-uns.

À la fin de la réception, en "guest-star", Denis Sassou N'Guesso a été sollicité partout pour des photos et demandes diverses. C'est également ce moment que Fayza Lamari, la mère du footballeur Kylian Mbappé, a choisi pour offrir des maillots dédicacés par la star française du Real Madrid à Denis Sassou N'Guesso.

Le président de la République du Congo est reconnu comme étant le premier supporter congolais de l'équipe espagnole de football du Real Madrid. Agréablement surpris, il n'a pas caché sa joie en remerciant chaleureusement la mère du footballeur français pour ce geste fort apprécié.