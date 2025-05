Congo-Kinshasa: Kinshasa - 200 millions USD de la Banque mondiale pour la gestion des déchets et la résilience face aux inondations

La Banque mondiale a approuvé un projet de plus de 200 millions de dollars pour appuyer la ville de Kinshasa dans la lutte contre les inondations et la gestion des déchets.

Les deux parties ont eu une rencontre lundi 25 mai à Kinshasa. Elles ont discuté notamment de ce qui peut être fait pour améliorer la gestion de ces deux problèmes qui impactent négativement la capitale congolaise.

La cheffe de la délégation de la Banque mondiale, Catalina Marulanda, responsable en matière d'urbanisme, de résilience et du foncier pour l'Afrique de l'Est et l'Australie a souligné l'importance de cette rencontre :

« On a parlé de deux secteurs dans lesquels la Banque mondiale peut aider à appuyer les efforts de l'excellence le gouverneur et de la ville de Kinshasa : le secteur des inondations et celui de la gestion des déchets. La Banque vient d'approuver un nouveau projet de 200 millions de dollars pour aider à améliorer la résilience de la ville de Kinshasa à travers des interventions de prévention et des infrastructures pour rendre la ville plus résiliente ».

Les deux parties ont parlé des efforts à mener ensemble pour améliorer la gestion des déchets. « La gestion des déchets à Kinshasa c'est un thème d'urgence, c'est quelque chose, un secteur qu'on doit entamer, on doit travailler urgemment », a estimé Catalina Marulanda.

Cette rencontre lui a permis d'écouter d'abord « la stratégie de la ville, du gouverneur (Daniel Bumba), à comprendre la vision qu'il a ».

Depuis avril dernier, la ville de Kinshasa a été confrontée à de pires inondations, après de fortes pluies. Le bilan publié le mardi 8 avril par le ministère de l'Intérieur faisait état de 43 morts.