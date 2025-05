Tunisie: Au fait du jour - Pour que seul le sage discoure...

Nous sommes maintenant sûrs que nous possédons 11.972.169 techniciens, analystes de VAR, « sages », commentateurs et historiens du sport. Nous pouvons être tranquilles pour l'avenir de ce secteur, un des plus importants outils de formation pour nos générations futures. Ce chiffre a été confirmé par le dernier recensement de la population effectué en 2024.

Bien entendu, il n'est nullement question de s'immiscer dans les programmations de nos confrères, mais, il ne faudrait pas que le « sage écoute et que le fou discoure ». Il y a de ces émissions qui remettent en question la bonne foi de leurs concepteurs.

Surtout, lorsqu'on invite des personnes, anciens joueurs aigris, entraîneurs au bout du rouleau, dirigeants, agitateurs, qui se laissent aller sans retenue ni respect pour ceux qui les écoutent.

Des accusations gratuites, des noms cités à l'envolée, des idées saugrenues qui ne font aucunement avancer la cause que ces personnes croient défendre. Au contraire, elles expliquent les raisons pour lesquelles nombre de nos clubs piétinent, n'avancent pas et replongent dans des marécages sans fin. Le sport, malheureusement on ne veut pas le comprendre, est une arme dangereuse, que l'on ne saurait mettre entre les mains de ceux qui croient que cette activité c'est pour rire, s'amuser, courir derrière un ballon ou s'épancher sur des gradins.

N'exigeons pas que l'on y aille en famille, comme au bon vieux temps, mais le fait d'accentuer la scission entre le public, les supporters, les acteurs et les dirigeants, qui sont de plus en plus montrés du doigt pour la bonne comme pour la mauvaise cause, est insupportable. Bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, il n'y aura plus de candidats à ces postes pleins de risques, de danger.

Nous avons réussi, en dépit du peu de moyens, à faire progresser les choses au niveau des compétitions. Dans les quatre sports collectifs, les consécrations se sont décidées lors des dernières journées. Mais sur le plan du comportement de notre public, cela n'a pas beaucoup évolué.

En cause, ces brûlots brandis par des inconscients, des malades en mal de show et que l'on alimente dans des émissions qui réveillent la haine, sèment le trouble et n'encouragent aucunement les autorités à revenir sur leurs décisions en autorisant la présence du public des deux équipes.

Jusqu'à quand allons-nous jouer devant des gradins à moitié vides ? Jusqu'au retour à la raison de ceux qui confondent arène sportive et champ de mines. C'est simple.

Les conséquences n'ont rien de surprenant. A part quelques équipes, nombre de nos ténors n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais. L'apport du public ne figure pas ou plus dans les ressources sur lesquelles pourrait compter un club. Cela revient à dire qu'il y a une perte sèche de près de la moitié de la recette. Par la faute de ces comportements que les millions ramassés par la Ligue, suite aux sanctions infligées ne sauraient canaliser pour revenir à la normale.

Et on ne fait rien pour encourager ce retour à la normale. A croire qu'il n'y a plus d'éthique et que ceux qui sont chargés de l'imposer pour protéger notre sport sont insensibles et aux abonnés absents. Aux côtés des supporters chauvins, il y a des provocateurs qui viennent pour fausser les prévisions de l'adversaire, mais aussi ces «influenceurs» qui s'ingénient à pourrir l'atmosphère et placer ceux qui les poussent en prévision de futures élections.

Des mangeurs à tous les râteliers qui se promènent d'une tribune à l'autre pour semer le désaccord et dresser les uns contre les autres. Il faudrait qu'on y mette un terme. Le sport a besoin de quiétude et de sérénité, de loyauté et de solidarité.

Faisons en sorte que « le sage parle et que le fou écoute».