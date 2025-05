Tunisie: Energies renouvelables - Le pays, futur eldorado

Déterminée à confirmer ses orientations en vue d'une plus grande diversification de l'économie nationale, la Tunisie vient de prouver qu'elle tient à avoir une stratégie en faveur des énergies renouvelables puisque, selon les chiffres officiels avancés par le président de l'Agence tunisienne et maîtrise de l'énergie, la part de ces énergies a atteint à ce jour 10 pour cent.

Mieux encore, dans une projection sur l'avenir,il s'avère que cette part devrait dépasser les 35% d'ici à 2030, tout en réussissant l'un des objectifs fixés par l'État, à savoir la réduction de 30 % de la consommation d'énergie primaire grâce à l'efficacité en la matière, sans oublier la mise en place d'un nombre considérable de grands projets tout en étant conscient de la nature des secteurs "énergivores" qui ne sont autres que les transports avec 32,1 %, suivi du bâtiment avec 28,1 %.

Il faut dire que les experts dans ce domaine mettent en relief le grand potentiel de notre pays dans la production de nouvelles énergies renouvelables, dont notamment le solaire et l'éolien, conférant à la Tunisie un atout majeur, outre l'importance de l'hydrogène vert que les spécialistes surnomment, à juste titre, le pétrole de demain".

En effet, parmi les grandes orientations de l'Etat en vue du développement durable et global, tout est mis en place pour encourager l'utilisation et la promotion des énergies renouvelables avec l'impulsion de l'économie verte et le financement des projets de l'économie dite "propre" par le biais de certains amortissements supplémentaires, pouvant atteindre 30% dès la première année, sur les équipements et le matériel relatifs à la production d'énergies de ce type.

Les experts assurent que, d'ores et déjà, la Tunisie dispose de capacités considérables, plus particulièrement grâce à ses trois cents jours ensoleillés par an, ce qui explique que les regards se soient braqués sur notre pays lorsqu'il s'agit de parler de coopération internationale, ce qui exige un intérêt accru en vue de promouvoir les infrastructures de base et de faire émerger une législation positive dans le sens où les textes actuels présentent une certaine inadéquation avec les objectifs souhaités.

Dans ce contexte, notre pays, associé à l'Italie, peut jouer un rôle crucial pour concrétiser le projet d'interconnexion électrique sous-marine Elmed, utilisant l'énergie solaire entre la Tunisie et l'Europe, avec un rôle stratégique pour l'électricité dans la zone euro-méditerranéenne en vue d'un avenir énergétique de plus en plus sûr, durable et renouvelable.

En résumé et grâce à toutes ces opportunités, les autorités sont en mesure de mieux gérer ce secteur pour que la Tunisie devienne le nouvel eldorado des énergies renouvelables.