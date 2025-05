Tunisie: Gafsa Programme national de formation aux premiers secours - Une école plus sûre pour tous

Le Programme national de formation aux premiers secours en milieu scolaire, lancé en Tunisie, se veut une initiative stratégique et intersectorielle visant à renforcer la sécurité et la résilience des établissements éducatifs.

Fruit d'une collaboration étroite entre les ministères de l'Éducation et de la Santé, ce programme ambitionne de doter chaque école, publique ou privée, de deux membres du personnel formés aux gestes de premiers secours, afin de garantir une réponse rapide et efficace en cas d'urgence médicale.

Dans sa phase initiale, les six services d'aide médicale urgente (Samu) régionaux ont été mobilisés pour sélectionner et former le cadre médical et paramédical, qui va prendre part au programme national et se charger de la formation dans chaque établissement scolaire, en mettant l'accent sur ceux œuvrant dans les services d'urgence et de médecine scolaire.

Ces formateurs ont ensuite été répartis en équipes pour dispenser des sessions de formation aux cadres éducatifs.

Les sessions de formation ont débuté en avril dans les centres régionaux de formation continue des délégations de l'Éducation, sous la supervision des Samu. Cette première phase cible les établissements primaires, tandis qu'une seconde phase, prévue pour octobre, concerne les collèges et lycées.

Les résultats obtenus jusqu'à présent témoignent de l'efficacité de cette initiative.

À Gafsa, plus de 400 cadres ont été formés entre le 10 avril et le 5 mai 2025.

Dans le gouvernorat de Kasserine, environ 700 cadres ont suivi la formation du 7 avril au 16 mai. À Tozeur, près de 200 cadres ont été formés.

Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large visant à renforcer la culture sanitaire en milieu scolaire. Par exemple, les Journées nationales de culture sanitaire, organisées en février 2025, ont mis l'accent sur la prévention des maladies et l'adoption de comportements sains chez les jeunes, incluant des ateliers sur les premiers secours.

En formant les enseignants et le personnel éducatif aux premiers secours, le programme contribue non seulement à la sécurité des élèves, mais aussi à la création d'un environnement scolaire plus résilient et préparé aux situations d'urgence.

Il reflète un engagement fort des autorités tunisiennes à promouvoir la santé et la sécurité dans les écoles.

Former pour sauver, c'est ainsi que l'école tunisienne se retrouve au cœur de la prévention pour un apprentissage essentiel dès le primaire. C'est aussi un tandem pour une jeunesse responsable imbue d'une éducation civique.