Tunisie: Performance productive

L'assèchement des financements internationaux, la volatilité de la politique commerciale sur le marché mondial et les risques de l'endettement excessif sont en train de bouleverser toutes les stratégies économiques. Et la situation risque de se compliquer encore plus, surtout que les projections des institutions internationales spécialisées prévoient d'éventuelles fortes perturbations tout au long de la prochaine étape. Des prévisions, même si elles ne sont pas encore alarmantes, supposent des scénarios de riposte à la fois fiables et bien planifiés. Une disposition désormais incontournable.

D'ailleurs, ce n'est certainement pas un hasard si le Chef de l'Etat rappelle, à chaque fois, toute l'importance de miser, régulièrement, sur une approche anticipative, qui soit en mesure de faciliter la réaction de l'économie tunisienne en cas de mauvaise conjoncture.

Dans cette optique anticipative, notre système de production serait, principalement, mis à l'épreuve, car il serait appelé à gagner en efficacité et en rentabilité, notamment en termes de valeur. Une exigence indispensable à la résilience de notre économie.

Ce regain de «santé» productive doit concerner, surtout, nos industries manufacturières qui connaissent depuis quelque temps une baisse de régime plutôt préoccupante, ce qui justifie cette chute significative de leur contribution au PIB.

Une tendance baissière qui nécessite, forcément, une restructuration bien ciblée de certaines activités qui ont constitué, pour longtemps, le fondement même de ces industries. On pense, entre autres, au textile-habillement, aux IME ou encore à l'agroalimentaire.

Certes, notre pays a entrepris depuis un certain temps de multiples et importantes dispositions pour remettre en selle ses activités, mais ces directives ont besoin, aujourd'hui, d'être accélérées et approfondies.

A ce stade, on estime que le programme économique et social de l'Etat est capable, une fois bien finalisé, d'apporter des réponses positives et surtout durables au système de production national. Cela est d'autant plus vrai que ce programme a porté, comme l'a rappelé la Cheffe du gouvernement, le 24 mai dernier, lors d'un Conseil ministériel, sur des réformes bien adaptées aux exigences nationales actuelles.

Ce qui force l'optimisme, c'est que ce programme, en plus de son caractère global, cible des axes stratégiques, tels que la relance de l'investissement, l'amélioration de l'environnement des affaires, la modernisation de l'infrastructure dans son ensemble, et l'instauration d'une approche de développement régional participative et notamment influente. Sans parler de l'activation de la transition énergétique, de la numérisation administrative et du verdissement économique.

Autant de facteurs qui, associés à un secteur privé mieux soutenu et plus performant, pourraient donner à l'économie nationale plus d'assurance et de stabilité.

Assurément, le secteur privé apporte un soutien considérable à notre économie, mais cela reste en deçà de son potentiel réel.

On reconnaît, justement, que ce secteur, malgré les campagnes d'assainissements et les opérations de purge, reste quelque peu monopolistique, ce qui se traduit souvent par un déséquilibre économique pénalisant. Un dysfonctionnement à corriger...