Tunisie: « Tozeur aux yeux de sa jeunesse » - Tourisme, culture et archéologie

Cette initiative vise à promouvoir le gouvernorat de Tozeur en mettant l'accent sur la réserve culturelle et le patrimoine matériel et immatériel, et à photographier les événements culturels et touristiques ainsi que les spécificités de la région dans les différents secteurs en plus de faire connaître ses intellectuels et ses figures de proue.

Le complexe de la jeunesse de Tozeur a lancé dimanche, en collaboration avec la Jeune chambre économique, le projet «Tozeur aux yeux de sa jeunesse», une initiative qui vise à promouvoir les sites touristiques, culturels et archéologiques, projet qui s'étendra jusqu'en 2028 grâce à un certain nombre d'activités diverses pour les jeunes et de visites dans de nombreux sites de la région, selon l'animatrice du complexe de la jeunesse, Hajer Boughanmi.

Boughanmi a expliqué, dans une déclaration à l'agence TAP, que cette initiative vise à promouvoir le gouvernorat de Tozeur aux niveaux national et international, en mettant l'accent sur la réserve culturelle et le patrimoine matériel et immatériel et à photographier les événements culturels et touristiques ainsi que les spécificités de la région dans le secteur agricole, la santé, le sport et les activités environnementales, en plus de faire connaître les intellectuels de la région, notamment les écrivains, les poètes, les historiens et autres.

L'équipe responsable du projet se charge de créer des contenus audiovisuels, des documentaires et des courts-métrages produits par des jeunes âgés de 18 à 35 ans qui suivent des cours de formation sur les techniques de la photographie, la création de contenus numériques et le montage de films, pour les diffuser sur des pages créées spécifiquement sur les réseaux sociaux les plus répandus parmi les jeunes, selon la même source.