Tunisie: Kairouan Récolte d'abricots - Une année faste mais...

Selon les services du Crda de Kairouan, la récolte d'abricots cette saison est estimée à 18.000 tonnes contre 17.300 tonnes l'année dernière. Et c'est le goût et la qualité des abricots du Kairouanais qui sont très appréciés par les consommateurs, notamment les variétés Amor Euch et Canino.

Quant à la moyenne annuelle de production d'abricots, elle est de 13.000 tonnes.

Notons que le gouvernorat de Kairouan occupe la première place à l'échelle nationale avec un total de 580.000 pieds d'abricots répartis sur 3.000 hectares.

Et les lieux privilégiés de l'abricotier kairouanais sont Aïn Bou Morra (délégation de Sbikha), Aïn Jloula, Hhit El Oued (Haffouz), Chebika et Hajeb El Ayoun.

Rappelons que les tempêtes et la grêle qui se sont abattues il y a quelques semaines sur la région ont causé beaucoup de dégâts, surtout dans la délégation de Hajeb El Ayoun.

Comment promouvoir l'écoulement de la production ?

En outre, comme il n'y a presque pas d'unités de transformation des abricots dans la région de Kairouan, outre les dégâts provoqués par les vents violents et les oiseaux, les fellahs sont de plus confrontés à la hausse des prix des intrants et aux difficultés de commercialisation de leur production, d'autant plus que l'abricot n'est pas un fruit de grande consommation, et son arrivée sur les étals est de courte durée (mai et juin).

Et ce qui limite la compétitivité en matière d'exportation, c'est surtout la faiblesse du cercle post-production (tri-emballage, stockage), outre les problèmes au niveau du financement et de l'assurance de la récolte, surtout en cas de tempête de grêle. C'est pourquoi quelques tonnes d'abricots sont détruites chaque année, vu le manque d'espaces de stockage. C'est pour toutes ces raisons que les agriculteurs souhaiteraient que l'Etat intervienne afin de promouvoir l'exportation à travers les frontières terrestres, qu'on trouve de nouveaux débouchés, qu'on développe l'industrie de transformation et qu'on lutte contre les spéculateurs.