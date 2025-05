Tunisie: L'EST ramène son ticket de LA finale de Ben Guerdane - Chiheb Jebali, le coeur battant !

Passeur sur les deux premiers buts, Chiheb Jebali, omniprésent, a été, encore une fois, le cœur battant de l'attaque « sang et or ». Le meilleur recrutement de l'hiver.

Depuis son arrivée au Parc B l'hiver dernier, Chiheb Jebali s'est distingué par la plus-value qu'il apporte à l'attaque à chaque fois qu'il foule le terrain, ce qui lui a valu au fil des matchs un rang de titulaire à part entière. Et si on fait une rapide comparaison avec les autres joueurs débarquant l'hiver dernier, Chiheb Jebali est incontestablement le meilleur recrutement effectué au dernier mercato, non pas seulement parce qu'il a les meilleures qualités techniques intrinsèques, mais parce qu'il s'est bien intégré

A 29 ans, Chiheb Jebali a une longue et riche expérience derrière lui que ce soit en Tunisie où il a endossé les maillots du Club Africain, de l'Espérance Sportive de Zarzis, de l'Olympique de Béja et de l'Union Sportive Monastirienne, ou en Arabie saoudite où il a porté les maillots Al-Kawkab et Arar FC et même en Libye sous les couleurs d'Al Ahly.

Un joueur qui a toujours eu le dernier mot dans ses choix puisqu'il a toujours effectué des transferts libres sauf lorsqu'il était prêté par l'USM au club libyen d'Al Ahly.

Et même quand il a choisi de venir à l'Espérance, il a forcé la main à son ancien employeur, l'USM. Un joueur qui sait négocier ses contrats en mettant des clauses libératoires dans la perspective de rester maître de son destin.

Complicité et efficacité

Le poste de prédilection de Chiheb Jebali est ailier droit, mais il peut évoluer aussi à gauche et milieu central si besoin est, ce qui fait de lui un joker de l'entrejeu et de l'attaque. Par ailleurs, c'est cette polyvalence qui a facilité son intégration dans le dispositif de jeu de l'équipe.

Sa complicité avec ses camarades est le secret de son efficacité. Rien que dimanche dernier face à l'USBG, Chiheb Jebali s'est distingué en étant le passeur des deux premiers buts de l'Espérance, signés Youssef Belaïli et Yan Sasse. A chaque fois, il s'est incrusté pour servir dans le dos des défenseurs. Il faut lui reconnaître aussi le bon timing : une ouverture tôt du score par Belaïli après seulement 11 minutes de jeu et d'avoir permis à Sasse de tuer le match à la 68'.

Ceci dit, grâce à l'apport de Chiheb Jebali, l'Espérance se trouve en finale de la Coupe de Tunisie, ce qui ne déplaît pas à Maher Kanzari: "Ce n'était pas évident comme demi-finale. L'enjeu était de taille et nous avons fait un grand match. Nous avons maîtrisé le match de bout en bout. Nous aurions pu marquer plus de buts. Le plus important, c'est la qualification en finale. Ce sera une belle finale entre deux grands clubs".