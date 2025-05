Algérie: Nasri reçoit l'ambassadeur de la Fédération de Russie auprès du pays

Alger — Le président du Conseil de la Nation, M. Azouz Nasri a reçu, mardi à Alger, l'ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de l'Algérie, Alexey Solomatin qui lui a rendu une visite de courtoisie, indique un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur russe a remis à M. Nasri une lettre de félicitations de la part de son homologue, la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Mme Valentina Matvienko, à l'occasion de son élection à la tête du Conseil de la nation.

Cette rencontre a permis de "passer en revue l'état et les perspectives des relations d'amitié de longue date liant l'Algérie et la Russie, marquées par un développement qualitatif depuis la signature, en juin 2023, de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi entre les deux pays, sous le patronage des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine", précise le communiqué.

Les deux parties ont examiné "les voies et moyens d'investir dans ces relations privilégiées, afin de les promouvoir à des niveaux supérieurs et d'élargir leurs domaines entre les deux pays", ajoute la même source.

A cette occasion, M. Nasri s'est félicité pour la "dynamique de coopération et de coordination entre l'Algérie et la Russie, marquée par un élargissement régulier et global de tous les domaines, dans le contexte de la dynamique de développement sans précédent que connait l'Algérie nouvelle victorieuse sous la conduite du président de la République".

Rappelant les avantages de la loi sur l'investissement adoptée par les deux chambres du Parlement, le président du Conseil de la Nation a indiqué que cette loi "garantit un environnement attractif aux investisseurs, à travers plusieurs incitations et privilèges", de même qu'elle vise à "encourager les investissements étrangers et locaux avec des garanties élevées, dans le cadre de l'orientation de l'Algérie vers l'ouverture et la diversification de l'économie nationale".

Par ailleurs, M. Nasri a mis en avant les efforts de l'Algérie visant à "parvenir à des solutions justes et pacifiques des conflits, dans le cadre du dialogue et de la concertation, à travers sa diplomatie active au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, outre son attachement à la sécurité et à la stabilité de la région du Sahel".

Il a également réaffirmé les positions bien connues et constantes de l'Algérie en faveur du peuple palestinien quant à son droit à établir un Etat indépendant avec El-Qods comme capitale, ainsi que celui du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux résolutions et aux chartes onusiennes.

Pour sa part, l'ambassadeur russe s'est félicité de "la coopération bilatérale hissée à des niveaux supérieurs", insistant sur "l'importance de renforcer et d'élargir le niveau des relations".

Les deux parties ont mis en exergue l'importance des échanges et des concertations parlementaires entre les deux institutions législatives, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, en vue d'accompagner la coopération établie entre les deux pays dans tous les domaines, conclut la même source.