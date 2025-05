Afrique: Algérie/Nigéria - Une délégation nigériane s'enquiert de l'expérience algérienne en matière d'économie bleue

Alger — Une délégation de l'Institut nigérien des études politiques et stratégiques (NIPSS), a effectué, mardi, une visitée à l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral (ENSSMAL) à Alger, où elle s'est enquise de l'expérience algérienne en matière d'économie bleue, afin de mettre à profit les expertises et les compétences nationales, ainsi que de renforcer la coopération bilatérale dans ce secteur.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme de visite entamé, lundi, par la délégation nigériane en Algérie, incluant plusieurs wilayas du pays. Ce programme comprend des visites de plusieurs sites et infrastructures économiques, touristiques, maritimes, religieux et archéologiques, ainsi que des instituts de formation et des centres de recherche.

À l'occasion de la visite de l'ENSSMAL, une conférence intitulée : "L'économie bleue et le développement durable" a été organisée, au cours de laquelle les responsables de l'École ont expliqué à la délégation nigériane l'importance qu'accorde l'Algérie à ce domaine vital, ainsi que les différents programmes et réalisations accomplies au service du développement durable, outre la présentation des différents programmes élaborés dans plusieurs secteurs pour développer l'économie bleue.

À cet égard, le directeur du laboratoire de recherche de l'École, Samir Grimes, a fait savoir que l'Algérie était parmi les premiers pays aux niveaux africain et euro-méditerranéen à avoir mis en place une stratégie nationale pour l'économie bleue, approuvée, en 2021, par une commission intersectorielle, soulignant l'importance de ce secteur pour stimuler le développement durable.

Il a également évoqué le programme d'urgence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatif au dessalement de l'eau de mer, qui constitue une composante majeure de l'économie bleue, outre les programmes intensifs dédiés à l'aquaculture dans les wilayas côtières et la création d'usines de construction et de réparation navale, qui représentent, selon lui, un véritable tremplin pour cette économie prometteuse.

Grimes a indiqué que près de 40 start-up ont réussi à concrétiser leurs projets sur le terrain dans le domaine de l'économie bleue, citant de nombreuses expériences réussies dans la valorisation des déchets marins.

De son côté, la directrice de l'École, Mme. Linda Boutekrabt, a abordé les réalisations de l'Algérie dans le cadre du Plan national d'aménagement du territoire et du littoral (PNATL), ainsi que les activités soutenant l'économie bleue, soulignant l'intérêt des start-ups à accéder à ce domaine pour concrétiser leurs projets.

Elle a également évoqué la bibliothèque numérique existante au niveau de l'École, qui permet aux étudiants et aux chercheurs de consulter les ouvrages, les cartes géographiques et les archives à distance, contribuant ainsi à la réalisation des projets de recherche.

Par ailleurs, la directrice du Programme de l'économie bleue, de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Mme Chanez Zouadi, a présenté une communication durant laquelle elle a abordé le programme de l'économie bleue en Algérie, qui s'appuie sur le renforcement de la pêche artisanale, la gestion des ressources et l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs et des artisans, affirmant l'importance de la numérisation pour obtenir des statistiques précises, sur les lesquelles seront élaborées les différentes stratégies.

La conférence a été marquée par la présentation de communications abordant les objectifs du développement durable, le projet forestier du groupe Sonatrach pour la réduction des émissions de carbone, et les perspectives du projet du barrage vert, ainsi que la projection de vidéos sur la vision stratégique pour le développement et la modernisation de la capitale.

Les responsables de l'École ont donné des explications à la délégation nigériane sur l'expérience algérienne en économie bleue, notamment en matière d'activités émergentes et innovantes dans ce domaine.

La délégation a également visité un stand réservé aux start-ups et la bibliothèque numérique, où ils ont reçu des explications concernant les ouvrages et les archives.

Dans son allocution à l'issue de la conférence, le président de la délégation nigériane, M. Suleiman Muhammad Kabir, a remercié les organisateurs de cette conférence qui leur a permis de découvrir l'expérience de l'Algérie et de bénéficier de ses expertises et de son savoir-faire, appelant à renforcer la coopération entre l'institut nigérian et l'institut algérien des études stratégiques globales.