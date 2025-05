Algérie: Les SMA doivent rester une école de citoyenneté pour une jeunesse attachée à son identité nationale et culturelle

Mostaganem — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebigua, a souligné, mardi à Mostaganem, le rôle des Scouts musulmans algériens, qui "doivent rester une école de citoyenneté pour une jeunesse capable de relever les défis de l'époque et attachée à son identité nationale et culturelle."

Dans son discours à l'occasion de la célébration officielle de la Journée nationale des Scouts musulmans algériens (SMA), organisée dans la wilaya de Mostaganem, en présence du ministre de la Jeunesse, Mustapha Hidaoui, du Commandant général des Scouts musulmans algériens, Abderrahmane Hamzaoui, ainsi que des représentants de la famille révolutionnaire et du mouvement scout, M. Rebigua a souligné que "la fidélité des jeunes au message des martyrs ne peut être complète que par la continuité de l'action et le souci de faire des sacrifices de nos ancêtres des phares guidant la bataille de l'édification nationale".

Il a ajouté que "le mouvement scout est, aujourd'hui, plus que jamais appelé à retrouver son rôle de premier plan dans l'éducation des générations à l'amour de la patrie, au service de la société et à la culture de l'engagement et de l'initiative. Le scoutisme a été hier une école de libération et doit rester, aujourd'hui, une école de citoyenneté, formant une jeunesse consciente, disciplinée et créative, capable de relever les défis contemporains tout en restant solidement attachée à son identité nationale et culturelle".

Le ministre a insisté sur le fait que "la responsabilité historique impose de valoriser le capital symbolique du scoutisme et de le réintégrer dans les politiques publiques éducatives et culturelles dans divers secteurs, en vue de créer des espaces interactifs de mémoire et de réaliser des projets durables au service de la patrie et de l'identité nationale".

Il a également souligné "la nécessité de numériser les archives scoutes et de les préserver dans des plateformes numériques accessibles aux chercheurs, historiens, éducateurs et au grand public, pour assurer la pérennité et la transmission de cet héritage militant".

De son côté, le ministre de la Jeunesse, Mustapha Hidaoui, a rappelé que "le scoutisme algérien est historiquement associé à la révolution et à la lutte", soulignant que "l'officialisation de cette journée nationale par le président de la République vise à ancrer ces valeurs qui rappellent les gloires du pays, les sacrifices des aïeux et le rôle de cette école dans l'éveil du sentiment de fierté nationale, notamment à travers l'éducation à l'esprit patriotique, à la lutte et à la fidélité aux anciens".

Le Commandant général des Scouts musulmans algériens, Abderrahmane Hamzaoui, a pour sa part souligné les progrès réalisés, ces dernières années, notamment en matière de modernisation institutionnelle, d'amélioration des performances, de numérisation et d'élargissement du réseau de partenariats. Il a annoncé que les nouveaux programmes scouts seront lancés à l'ouverture de la prochaine saison scoute.

Ces programmes actualisés seront, selon lui, "plus modernes, attractifs pour les jeunes, intégrant des thèmes liés à l'innovation, aux technologies modernes et à la création de contenu utile".

Lors de cette célébration, l'assistance s'est recueillie à la mémoire des martyrs, une gerbe de fleurs a été déposée devant le monument commémoratif au cimetière des martyrs de la commune de Sidi Ali, et une convention de partenariat a été signée entre les Scouts musulmans algériens et l'Office national d'alphabétisation. Des lauréats des concours nationaux, ainsi que des anciens et cadres du mouvement scout, ont également été honorés.