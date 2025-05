Algérie: Lancement de la campagne 2025 de la pêche au thon rouge - La flotte nationale renforcée avec deux navires de fabrication locale

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, et le ministre des Transports, Saïd Sayoud, ont procédé, mardi au port d'Alger, au lancement officiel de la campagne de pêche au thon rouge pour l'année 2025, et à l'inauguration de deux nouveaux thoniers de fabrication locale, qui y participeront au sein de la flotte nationale, forte de 39 navires.

Les deux navires de pêche hauturière, inaugurés lors de cet évènement, sont les plus grands au niveau national, avec une longueur de 42 mètres, et un taux d'intégration locale de plus de 75%, selon les explications fournies.

Le premier navire baptisé "Zmalet El Emir Abdelkader" a été construit par la société de construction et de maintenance navale "CMR NAVAL", avec une largeur de 10 mètres, et une capacité de charge totale de plus de 420 tonnes. Il est doté de moteurs d'une puissance de 2200 CV et d'un équipage composé de 25 marins de différents grades.

Le second navire, baptisé "Chahid Abane Ramdane", a été construit par la société "ADAM Construction Bateaux", avec une largeur de 10 mètres, une capacité de charge totale de plus de 430 tonnes. Il est également doté de moteurs d'une puissance de 2800 CV.

Dans une déclaration à la presse, M. Cherfa a souligné que les deux navires participeront à la campagne de pêche au thon, aux côtés de 37 autres thoniers, précisant que le quota de l'Algérie dans cette opération dépasse 2000 tonnes.

Ces deux navires d'une longueur de 42 mètres et construits localement pour la première fois, constitue un jalon essentiel dans le processus de renforcement des capacités de l'Algérie dans le domaine des moyens de transport maritime, notamment ceux destinés à la pêche en haute mer, a estimé le ministre.

Pour sa part, le ministre des Transports s'est félicité pour cette réalisation, évoquant un projet en cours d'étude pour la construction d'un autre navire d'une longueur de 52 mètres, assurant du soutien de son secteur à de telles initiatives qui reflètent l'ambition et la détermination de la jeunesse algérienne à augmenter le taux d'intégration locale dans les industries maritimes.