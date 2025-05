Sénégal: Coût de l'énergie au pays - Le Premier ministre déplore des prix très élevés

Le Sénégal figure aux côtés des pays comme l'Allemagne et le Japon où le coût de l'énergie est le plus élevé. Une situation que déplore le Premier ministre, Ousmane Sonko et qu'il compte trouver une solution.

Il s'exprimait le 27 mai 2025 lors du lancement du Forum invest in Sénégal. « L'énergie au Sénégal est non seulement chère, mais en plus, elle n'est pas disponible. Cela constitue un réel problème, d'autant plus qu'aucun pays ne peut s'industrialiser si cette question n'est pas réglée », a déploré M. Sonko. « Il est inadmissible que le Sénégal affiche un tarif de 91,84 francs CFA par kWh en haute tension, derrière seulement l'Allemagne (131 francs) et le Japon (104 francs). La Côte d'Ivoire, à 72 francs, fait mieux. Si ce problème n'est pas résolu, les entreprises et investisseurs iront ailleurs », a-t-il dit.

A son avis, sans cela, le pays ne peut ni s'industrialiser ni se développer. « L'un de mes principaux combats est le défi énergétique. Personne ne peut développer sérieusement un pays s'il ne remporte pas le pari énergétique. Et aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que le Sénégal puisse gagner ce pari », a déclaré le chef du gouvernement. Il a relevé que le Sénégal fait partie des trois pays où le coût de l'énergie est le plus cher.

Dans ce contexte, fait savoir le chef du gouvernement, le choix est vite fait pour les investisseurs si cette problématique n'est pas résolue. Ousmane Sonko prévoit des voyages en Côte-d'Ivoire, Guinée Conakry , Sierra Leone pour nouer des partenariats notamment dans le domaine de l'énergie. Il a également annoncé aussi une réorientation de la politique énergétique. Pour le Premier ministre, il faut privilégier une consommation domestique pour réduire les coûts et stimuler l'industrie locale.