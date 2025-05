Burkina Faso: Immersion patriotique des élèves admis aux examens - Les tenants et aboutissants expliqués aux futurs bacheliers

Le ministère de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique a organisé, le mardi 27 mai 2025 à Ouagadougou, une rencontre d'informations au profit des élèves de terminale sur l'immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires.

Le Conseil des ministres du 2 mai 2025 a institué une immersion patriotique obligatoire des élèves admis aux examens scolaires. En vue d'éclairer leurs lanternes sur la question, le ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique a initié une rencontre d'information et de sensibilisation avec les élèves en classe de terminale (Tle). Le ministre chargé de l'Enseignement a indiqué que seuls les élèves admis au Baccalauréat seront pris en compte cette année pour l'immersion patriotique obligatoire.

Il a expliqué que l'exercice va consister à bénéficier d'une formation autour de plusieurs modules. De son avis, les modules vont concerner l'histoire du Burkina Faso. A ce sujet, le ministre a confié que l'histoire du pays n'est pas très bien connue, car les enseignements qui sont dispensés dans nos écoles sont quelquefois assez sommaires. « Nous connaissons très bien l'histoire des autres pays, mais nous connaissons assez mal l'histoire de notre pays alors qu'on ne peut pas prétendre aimer son pays, défendre ses intérêts si on ne le connaît pas », a-t-il déclaré.

A l'en croire, il y a des modules qui vont être principalement axés sur l'histoire politique du Burkina Faso, la sociologie, les relations intercommunautaires, le sens du patriotisme, le vivre-ensemble, la cohésion sociale et la géopolitique. Pour lui, de nos jours, l'un des enjeux majeurs et malheureusement ignoré de la plupart des Burkinabè, c'est les enjeux géopolitiques. « C'est cela qui permet aujourd'hui d'avoir une meilleure compréhension des choix stratégiques, des relations inter-Etats et certaines décisions prises par les grandes puissances », a fait savoir le ministre. M. Savadogo a en outre relevé que cette immersion permettra d'inculquer aux élèves des valeurs civiques et patriotiques ainsi que des réflexes d'autodéfense à travers une formation théorique, physique et sportive.

« Cette immersion vise à la construction de modèle de citoyens et de patriotes qui impacteront positivement la vie de la Nation et ce dans le cadre du processus de la refondation de la société burkinabè, du développement et de la consolidation de la fibre patriotique », a-t-il signifié. Il a laissé entendre que plusieurs centres seront ouverts dans toutes les régions du Burkina Faso ayant des établissements scolaires adéquats pour accueillir les élèves admis au Baccalauréat. « Avant leur départ pour les centres d'accueil, les nouveaux bacheliers seront soumis à un examen médical.

Ceux qui pourront prendre part à cette immersion sont ceux qui seront déclarés aptes à l'issue de l'examen médical », a confié le ministre Savadogo. L'élève en classe de terminale A4 au lycée municipale Rimvougré, Jean Rufin Dango a salué cette initiative entreprise par le gouvernement burkinabè. « Mon souhait est de réussir avec succès à mon examen pour pouvoir participer à cette immersion pour bénéficier de ses bienfaits », a-t-il déclaré.