Togo: Les TPME en première ligne pour transformer le pays

La deuxième édition de la Semaine nationale des Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME) a été officiellement lancée mardi à Lomé par Mazamaesso Assih, ministre du Développement à la base, de l'Inclusion financière, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes.

L'événement, porté par le Groupement Togolais des TPME (GTPME), vise à renforcer la résilience, l'efficacité et la gouvernance de ces entreprises qui constituent plus de 90 % du tissu entrepreneurial togolais.

Placée sous le thème « Développement et compétitivité des TPME togolaises : construire des solutions pour une croissance durable », cette édition se tient dans les cinq régions du pays. L'objectif est de créer un espace de dialogue, de formation et de valorisation des initiatives locales, tout en instaurant un cadre plus structuré pour faire entendre la voix des petites entreprises.

Pour Koku Vignon Aboki, président du GTPME, cette semaine est bien plus qu'un événement : « C'est notre moment pour construire ensemble des solutions concrètes et durables pour nos entreprises ». Il s'agit, selon lui, d'un appel à la responsabilité collective, dans un environnement économique de plus en plus exigeant.

Parmi les activités phares prévues : la sensibilisation de 500 TPME aux recommandations du Livre Blanc 2024, la mise en lumière de 50 entreprises agroalimentaires innovantes, et des sessions de formation sur la gouvernance entrepreneuriale.

Mazamaesso Assih a souligné l'importance de laisser les acteurs économiques s'approprier les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, tout en saluant les progrès réalisés par les PME locales. « Aujourd'hui, notre jeunesse a besoin de rêver grand. Et pour rêver, il faut des solutions concrètes, un accompagnement de qualité et un cadre structurant », a-t-elle déclaré.

L'État s'engage à poursuivre ses efforts pour faciliter l'accès des TPME à des mécanismes d'inclusion financière, à accompagner la structuration des jeunes entrepreneurs, et à faire de la PME un véritable levier de transformation sociale et économique.

À travers cette initiative, le Togo confirme sa volonté de faire des TPME un pilier de son développement durable. En plus de créer de la richesse, ces entreprises sont appelées à jouer un rôle clé dans l'innovation locale, l'emploi des jeunes, et le dynamisme économique des territoires.