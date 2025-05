Togo: Un partenariat économique en pleine expansion

Lomé accueille mardi un forum économique réunissant près de 40 entreprises turques et de nombreux acteurs du secteur privé togolais.

Organisée par le World Cooperation Industries Forum (WCI Forum), cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre Lomé et Ankara.

Les sociétés turques représentées opèrent dans des secteurs variés : cosmétiques, textile, agriculture, BTP, énergie, agroalimentaire ...

Leur présence à Lomé témoigne de l'intérêt croissant des opérateurs turcs pour les opportunités qu'offre le marché togolais.

Ce rencontre se veut plus qu'un simple espace d'échange commercial. Il constitue une plateforme stratégique de rencontres entre décideurs économiques et politiques, visant à stimuler les investissements et diversifier les partenariats bilatéraux.

Il s'inscrit dans la continuité de la rencontre d'Aného en novembre 2024, qui avait déjà réuni une vingtaine d'hommes et femmes d'affaires turcs autour de leurs homologues togolais.

L'ambassadrice de Turquie, Muteber Kiliç, s'est félicitée de la dynamique enclenchée :« Nous avons confiance dans le dialogue qui s'est installé entre la Türkiye et le Togo. L'excellente qualité de nos rapports nous engage à aller toujours plus loin. »

Les chiffres confirment cette montée en puissance : le volume des échanges entre les deux pays est passé de 128 millions de dollars en 2021 à près de 250 millions fin 2024.

En 2023, les importations togolaises depuis la Türkiye ont atteint 135 millions de dollars, principalement en engrais, combustibles et produits alimentaires. Les exportations togolaises, elles, ont représenté 11 millions de dollars, essentiellement en coton, sel et graines oléagineuses.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, José Kwassi Symenouh, a souligné la complémentarité des deux économies et l'attrait du Togo comme plateforme régionale : « Notre secteur privé dynamique, appuyé par une vision stratégique, est prêt à nouer des partenariats solides. Le Togo est un hub stratégique, avec une Zone Franche compétitive et un climat des affaires en amélioration continue. »

Il a rappelé que le Port autonome de Lomé, seul port en eau profonde de la sous-région, constitue un atout logistique majeur. Le pays bénéficie également d'un écosystème financier robuste, avec la présence de grandes institutions comme la BOAD, la BIDC et Ecobank.