Cote d'Ivoire: Ballet national - Georges Momboye donne rendez-vous le 30 mai pour les 'Empreintes ancestrales'

Dans l'optique d'apporter sa contribution à la préservation de la paix en Côte d'Ivoire, le Ballet national, gardien et vecteur de la culture ivoirienne, présentera les « Empreintes ancestrales » le vendredi 30 mai 2025, à la salle François Lougah du Palais de la culture de Treichville.

La mise en scène de cette fresque chorégraphique féerique signée du célèbre metteur en scène international, Georges Momboye, a été annoncée lors d'une conférence de presse tenue le 23 mai 2025, à Abidjan-Marcory.

Pour le conférencier, Georges Momboye, ce spectacle racontera la Côte d'Ivoire (Nord, Centre, l'Est, Sud et l'Ouest) dans toute sa diversité, sa richesse traditionnelle, sa beauté légendaire et sa profondeur ancestrale. Ce spectacle, qui réunira 120 artistes (danseurs, acrobates...), aura pour messages la paix, la cohésion, l'unité et le partage.

Ces artistes iront sur les traces des ancêtres. « ...Nous ferons appel aux ancêtres afin que ceux-ci bénissent la période délicate qui s'annonce », a déclaré le chorégraphe qui faisait allusion à la présidentielle d'octobre 2025. À travers cette prestation, le directeur artistique du Ballet national revient aux sources tout en projetant la danse ivoirienne vers de nouveaux horizons.

Pour lui, les empreintes du passé nourrissent le présent et inspirent l'avenir. Car dit-il, l'empreinte, c'est ce qui reste, marque, forge une identité collective. « Par la danse, ce spectacle explore les traces laissées par les anciens sur les corps et les âmes. Cet événement sera l'occasion de rendre un vibrant hommage aux cultures traditionnelles ivoiriennes, à leurs rites, à leur spiritualité et à leur esthétique », a-t-il fait savoir.

Concluant, il a annoncé pour la soirée, l'appui de trois humoristes ivoiriens, à savoir Ramatoulaye, En K2K et Malam Adamo. Donnant les nouvelles de sa troupe, il a informé qu'après ce spectacle, le Ballet national se rendra dans les prochains jours sur le continent asiatique précisément en Corée du Sud et au Japon pour représenter la Côte d'Ivoire.