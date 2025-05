Afrique: World's Best Banks 2025 - Ecobank désignée meilleure banque d'Afrique 2025

Ecobank, premier groupe panafricain de services financiers, reconnu pour son expertise inégalée sur le continent, a été désignée Meilleure banque d'Afrique 2025 lors des World's Best Banks 2025 Awards de Global Finance. Selon un communiqué de presse, à cette occasion, Ecobank Gambie et Ecobank Togo ont également été sacrées Meilleures Banques 2025 dans leurs pays respectifs.

« Le développement du commerce intra-africain est au coeur de notre stratégie de Croissance, de Transformation et de Rendements. Nous misons sur la technologie et des partenariats stratégiques pour renforcer notre plateforme panafricaine de paiements digitaux et faire d'Ecobank la banque de référence pour les échanges commerciaux sur le continent. », a déclaré Jeremy Awori, Directeur Général du Groupe Ecobank.

Selon lui, ces distinctions reflètent notre engagement à placer nos clients au centre de toutes nos décisions, ainsi que la qualité et la diversité de nos solutions financières complètes, destinées aux entreprises globales, régionales, aux institutions financières et organisations internationales.

«Grâce à notre présence dans 35 pays africains, nous sommes en mesure de structurer des opérations locales et transfrontalières complexes. Nous maximisons notre impact à travers nos piliers produits clés : gestion de trésorerie, financement du commerce, marchés de capitaux (devises, taux, matières premières), crédits et liquidités, banque d'investissement, gestion de patrimoine et d'actifs», a dit M. Awori.

Dans son processus de sélection, explique-t-on, le jury de Global Finance a pris en compte plusieurs critères : croissance des actifs, rentabilité, couverture géographique, relations stratégiques, développement de nouveaux marchés et innovation produit. Les avis d'analystes financiers, de consultants bancaires, d'agences de notation et de dirigeants financiers d'entreprise ont également été sollicités. Les banques lauréates sont celles qui parviennent à répondre efficacement aux besoins de leurs clients dans des contextes difficiles, tout en assurant des résultats solides et en posant les bases d'un succès durable.

Ecobank Transnational Incorporated, Ecobank Gambie et Ecobank Togo recevront leurs distinctions lors de la cérémonie des Global Finance Awards, qui se tiendra le 18 octobre 2025 au National Press Club à Washington DC, aux États-Unis, dans le cadre des Assemblées annuelles du Fmi et de la Banque mondiale.