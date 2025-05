Sénégal: LOGme II - Un officiel décline les attentes du pays

Dakar — Le Sénégal attend de la seconde phase du projet LOGme, une initiative régionale visant à permettre aux paysages de recouvrir leur intégrité écologique et contribuer à atténuer le changement climatique, un partage d'expériences approfondi avec les pays ayant bénéficié de la première phase et une mise à l'échelle des actions en faveur des communautés locales, a déclaré, mardi à Dakar, le directeur général de l'Agence sénégalaise pour la restauration et la gestion durable des terres (ASERGMV), Dr Sekouna Diatta.

"Les premières attentes du Sénégal concernent le retour d'expérience de la phase 1, menée dans trois pays africains. Nous comptons sur ces acquis pour aller vers une diversification des actions et un meilleur impact sur les communautés locales", a-t-il souligné en marge de l'atelier de lancement de la deuxième phase du projet.

Cette rencontre, de trois jours, est initiée par le ministère italien de l'Environnement, en partenariat avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ce projet concerne le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Bénin et le Sénégal.

LOGMe II vise à étendre les pratiques de gestion durable des terres, à renforcer la résilience climatique des communautés rurales, et à créer des emplois verts, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Il bénéficie d'un financement italien de 8,5 millions d'euros, mobilisé via le mécanisme mondial de la CNULCD et mis en oeuvre par l'UICN dans cinq pays sahéliens pour une durée de trois ans.

Dr Diatta a précisé que l'atelier permettra d'identifier les communes bénéficiaires et les actions concrètes à mener.

"Nous n'agissons pas ex nihilo. Nous avons déjà des orientations en matière de restauration des terres et de développement de chaînes de valeur. Cet atelier va nous permettre d'affiner les sites et les interventions prioritaires", a t-il dit.

Selon le directeur de l'ASERGMV, la restauration des terres doit aller de pair avec l'amélioration des conditions de vie des populations.

"Il s'agit de rétablir les fonctions écosystémiques tout en créant des opportunités économiques, notamment par des activités génératrices de revenus comme la pisciculture, qui contribue également à une meilleure alimentation des populations", a t-il expliqué.

Le Sénégal rejoint ainsi les pays déjà engagés dans le projet LOGme que sont le Burkina Faso, le Niger, le Ghana et le Bénin avec l'objectif de renforcer la résilience des territoires sahéliens face à la dégradation des terres, aux effets du changement climatique et à l'insécurité alimentaire.

Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Transition écologique et des Énergies (METE), Fodé Fall, a souligné que cette rencontre se tient à un moment crucial pour les pays du Sahel, confrontés à des défis multiples tels que la dégradation avancée des terres, l'insécurité alimentaire, le changement climatique et la perte de biodiversité.

Selon M. Fall, cette participation du Sénégal traduit une volonté affirmée d'inscrire l'action environnementale dans une dynamique de coopération régionale, fondée sur le partage d'expériences, la co-construction des solutions et la mutualisation des efforts.

Le secrétaire général a salué l'approche mise en oeuvre par l'UICN en partenariat avec les gouvernements et les acteurs locaux, qui place les femmes, les jeunes et les scientifiques au cœur du processus en tant qu'acteurs du changement.

Une visite de terrain est prévue jeudi prochain sur le plateau de Thiès, afin de présenter des initiatives concrètes de restauration écologique et d'adaptation basée sur les écosystèmes.

L'atelier de lancement a réuni des représentants gouvernementaux, d'agences techniques, de la société civile et du secteur privé. Il marque le début de la mise en œuvre opérationnelle du projet sur le terrain.