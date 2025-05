Afrique de l'Ouest: CEDEAO - De 1975 à ce jour

Ce 28 mai 2025, la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) célèbre son 50ᵉ anniversaire. Créée le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria, l’institution sous-régionale ouest-africaine est sous la direction du président nigérian, S.E Bola Tinubu. Elle avait été mise en place dans le but de promouvoir une bonne cohésion et harmonie des États membres.

Créée pour favoriser l’intégration économique et la libre circulation des personnes et des biens, la CEDEAO regroupe aujourd’hui 12 États membres, parmi lesquels le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Nigeria, la Sierra Leone, le Sénégal et le Togo. Bien que le retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES) fragilise son unité, sans omettre la Mauritanie qui avait décidé de la quitter en 2000.

À l’occasion de ce jubilé, la CEDEAO entend resserrer les liens entre les citoyens et la vision régionale, tout en inspirant les jeunes générations à œuvrer pour une communauté ouest-africaine plus intégrée, plus dynamique et plus solidaire. Bien qu'au départ son rôle soit purement économique, la CEDEAO s'est assez vite intéressée au maintien de la paix. C'est en effet une condition essentielle pour qu'une union puisse se réaliser. Par ailleurs, elle crée des infrastructures régionales en matière de transports et de télécommunications.

Depuis sa création, elle a joué un rôle central dans la stabilité régionale. Elle est intervenue militairement à plusieurs reprises pour rétablir l’ordre constitutionnel. Sur le plan économique, des initiatives d'intégration telles que l'harmonisation des tarifs, l'objectif d'établir une monnaie unique (l'Eco), ainsi que la mise en place de corridors de transport transfrontalier illustrent un engagement permanent de l'institution sous-régionale.

Cette 50ᵉ bougie est aussi un moyen pour l’institution de faire son introspection, mais surtout de revenir sur les bases fondamentales qui avaient été établies lors de la construction étatique de la CEDEAO.

Il faut surtout noter que, lors d’un récent sommet, plusieurs chefs d’État ont plaidé pour une refondation des mécanismes d’intégration, plus à l’écoute des populations, plus inclusifs et mieux adaptés aux réalités nationales.

Retenons que la CEDEAO est composée de huit institutions principales : la Conférence des Chefs d'États et du gouvernement, le Conseil des ministres, le Parlement de la Communauté, le Conseil économique et social, la Cour de justice de la Communauté, la Commission, la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO, l'Organisation ouest-Africaine de la santé.

Parmi ces institutions, la Commission constitue la principale entité chargée de la mise en œuvre des politiques et mesures adoptées par la Conférence des Chefs d’États et le Conseil des Ministres.