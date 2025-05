Afrique: Bâtir un continent fort dans un monde en mutation

Le 2 juin prochain, la capitale togolaise accueillera la troisième conférence ministérielle de l'Alliance Politique Africaine (APA), un rendez-vous diplomatique initié par le Togo.

L'événement réunira plusieurs ministres des Affaires étrangères et représentants diplomatiques des pays membres, tous engagés dans une vision commune : celle d'une Afrique politiquement forte, souveraine et affranchie des influences extérieures.

Placée sous le thème « Place de l'Afrique dans un monde en mutation : enjeux d'un repositionnement stratégique et diplomatique », cette édition se penchera sur la place que l'Afrique peut et doit occuper dans un ordre mondial en pleine recomposition. Les discussions porteront sur les opportunités et les défis pour un continent qui aspire à plus d'indépendance et de représentativité sur la scène internationale.

L'APA se présente comme un cadre informel mais stratégique de coopération entre États africains animés par l'idéal panafricain et décidés à s'autodéterminer dans leurs choix politiques et diplomatiques. À l'heure où les tensions géopolitiques se multiplient, l'initiative portée par Lomé vise à affirmer une position de neutralité active et de multi-alignement, c'est-à-dire une politique étrangère exclusivement orientée par les intérêts nationaux des pays africains.

« L'Afrique doit revoir qualitativement et significativement sa relation avec le reste du monde pour une meilleure représentativité au sein des institutions multilatérales et une participation plus équitable à la gouvernance mondiale », a déclaré Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères.

L'APA ambitionne de construire un pôle politique indépendant et souverain, capable de résister aux ingérences extérieures souvent sources de déstabilisation. En ce sens, la vision défendue par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s'inscrit dans une dynamique de réaffirmation stratégique de l'Afrique sur l'échiquier international.

Avec cette conférence, Lomé confirme son rôle croissant dans les débats géopolitiques africains, en plaçant le continent au coeur des réflexions sur un nouvel ordre mondial plus juste, plus équilibré et véritablement multipolaire.