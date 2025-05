Sénégal: La protection de l'enfance, un levier fondamental du développement humain et de la cohésion sociale (officiel)

Kaolack — La protection de l'enfance est un levier fondamental du développement humain et de la cohésion sociale, a indiqué Mamadou Habib Kamara, adjoint au gouverneur de la région de Kaolack (centre) chargé du développement.

"La protection de l'enfance, qui est au coeur des priorités de notre nation, constitue un levier fondamental du développement humain et de la cohésion sociale. Un pays qui protège efficacement ses enfants est un pays qui investit dans son avenir", a-t-il notamment fait valoir.

L'autorité administrative procédait, lundi, à Kaolack, au lancement des travaux d'une session de renforcement des capacités individuelles et collectives des éducateurs spécialisés des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine (centre), pour leur permettre de pouvoir faire face aux situations de stress dans leur pratique professionnelle et de développer leur résilience.

Dans un tel contexte, M. Kamara estime que les éducateurs spécialisés jouent un "rôle crucial", mais souvent "peu visible", dans la prise en charge, l'accompagnement et la réinsertion des enfants en situation de vulnérabilité.

"Les éducateurs spécialisés interviennent dans des environnements marquées par des réalités humaines complexes, parfois douloureuses, souvent marquées par la détresse psychologique, la pauvreté, la rupture familiale ou encore les violences", a relevé Mamadou Habib Kamara.

Selon lui, ces professionnels, qui accomplissent un "travail remarquable et admirable", fait d'écoute, de patience, de pédagogie mais aussi, parfois de sacrifices personnels, portent chaque jour, à bout de bras, la mission de redonner espoir, confiance et repères à des enfants qui en ont été privés.

Mais, "cet engagement de tous les instants, qui n'est pas sans conséquence, expose les éducateurs spécialisés à un stress chronique, à l'épuisement émotionnel et à ce que l'on appelle parfois le syndrome du travailleur social. C'est-à-dire une fatigue morale qui, à terme, peut nuire à leur efficacité, à leur équilibre personnel et à la qualité de leur intervention", a souligné Kamara.

Il se dit convaincu que cette session de renforcement de leurs capacités revêt une "importance particulière", puisqu'il s'agit de permettre à ces acteurs de première ligne de mieux comprendre les mécanismes du stress, de savoir le prévenir, le gérer, mais aussi de développer une posture résiliente.

"Il ne s'agit pas seulement de former des professionnels techniquement compétents, mais aussi et surtout de préserver leur bien-être psychologique, de renforcer leur endurance morale et de créer un cadre de travail propice à l'épanouissement personnel et collectif", a-t-il fait savoir.

Cette session s'inscrit dans le cadre du Programme d'amélioration de l'accès et de la qualité des services socio-éducatifs de protection de l'enfant, mis en oeuvre par la Direction générale de la protection judiciaire et sociale (DGPJS), avec l'appui financier de l'Etat du Sénégal et de la Coopération italienne.

"Ce programme traduit la volonté ferme des autorités sénégalaises de renforcer la protection de l'enfant, à travers un dispositif plus équitable, plus accessible et plus qualitatif", a souligné l'adjoint au gouverneur de Kaolack, estimant que l'amélioration de la qualité de vie au travail des éducateurs spécialisés est une nécessité qui est prise en compte dans les politiques publiques.