Sénégal: Projet LOGme - Près de 35.000 hectares restaurés et des communautés rurales renforcées

Dakar — La mise en oeuvre du Projet LOGme (Créer des terres d'opportunités : transformer les moyens de subsistance par la restauration du paysage dans le Sahel) a permis de restaurer près de 35.000 hectares de terres, soit 175% de l'objectif initial, dans les zones d'intervention, a révélé, mardi à Dakar, le directeur régional de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Joseph Aimé Nianogo.

"Ensemble, nous avons restauré près de 35.000 hectares de terres, soit 175% de l'objectif initial, et touché plus de 680.000 bénéficiaires, dont 57% de femmes et plus d'un tiers de jeunes", a-t-il notamment dit en marge du lancement de la deuxième phase du projet (LOGme II), intitulé "Paysages sahéliens, une terre d'opportunités, élargir les sillons éprouvés".

Selon lui, "LOGme1 a aidé à renforcer les capacités des acteurs pour pratiquer une agriculture plus productive, améliorer la fertilité des sols, et soutenir les femmes dans des activités de transformation, notamment le fumage du poisson".

Au-delà des chiffres, le directeur régional de l'UICN estime que cette première phase a contribué à améliorer la compréhension des enjeux environnementaux par une large partie des populations rurales bénéficiaires.

"Ce que nous retenons de LOGme1, c'est une dynamique positive, une appropriation locale et des impacts concrets sur les conditions de vie"', a dit M. Nianogo, soulignant que cette expérience constitue une base solide pour le déploiement de la deuxième phase.

Il a indiqué que LOGme1 a permis d'intervenir dans plusieurs villages et sites au Ghana, au Niger et au Burkina Faso, où l'engagement des femmes et des jeunes a été particulièrement remarquable.

La deuxième phase de ce projet est portée par le ministère italien de l'Environnement, en partenariat avec la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et concerne le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Bénin et le Sénégal.

Une visite de terrain est prévue jeudi prochain sur le plateau de Thiès, afin de présenter des initiatives concrètes de restauration écologique et d'adaptation basées sur les écosystèmes.

L'atelier de lancement de la deuxième phase du projet a réuni des représentants gouvernementaux, d'agences techniques, de la société civile et du secteur privé. Il marque le début de la mise en oeuvre opérationnelle du projet sur le terrain.