Sénégal: 'Fii Sénégal' - Ousmane Sonko défend l'attractivité du Sénégal

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a défendu, mardi, l'attractivité du Sénégal, qui, selon lui, "présente énormément d'intérêt" aussi bien pour les investisseurs nationaux qu'internationaux grâce à de nombreux facteurs dont la stabilité et le bon climat des affaires.

"Je veux rassurer les Sénégalais et leur dire que le Sénégal continue à être ce pays qui présente énormément d'intérêt pour les investisseurs de tous ordres, d'abord pour les investisseurs nationaux qui, évidemment, nourrissent le même sens patriotique que nous tous mais également les investisseurs internationaux", a-t-il déclaré.

M. Sonko présidait la cérémonie de lancement de la 2ème édition du forum d'investissement "Fii Sénégal", organisé par l'APIX, l'Agence pour la promotion de l'investissement et des grands travaux de l'Etat.

Il a indiqué que le Sénégal est "attrayant" de par sa position géographique, sa stabilité politique, la sécurité dans tout son espace et sa démographie qui doit être transformée "en dividende", et non pas "en risque" ou "en charge".

Dans le but de concrétiser ce rêve, il préconise la formation des jeunes ainsi que la bonne gouvernance qui permet de "replacer" les citoyens "au coeur des préoccupations" de l'action publique, mais également "au coeur de l'action" du secteur privé.

"C'est pourquoi l'option qui a été retenue, ce n'est pas de continuer à insister sur nos atouts, c'est également de lever les derniers risques ou facteurs de risque", a-t-il expliqué.

Il s'est dit certain que le climat des affaires "est déjà très bon", estimant néanmoins qu'il doit évoluer.

Le chef du gouvernement a rappelé les réformes en cours, lesquelles "doivent s'inspirer d'une vision politique".

"C'est pourquoi nous allons nous-mêmes superviser toutes les réformes : celle du code des impôts, du code des douanes et la réforme foncière qui me semble être l'une des plus importantes et dont on parle très peu", a-t-il poursuivi.

Ousmane Sonko a indiqué que la préoccupation de l'Etat est aussi de pouvoir "beaucoup plus" travailler à la territorialisation, afin de "fixer" les populations chez elles et "mettre un terme" à l'exode rural.

Il faut, selon lui, créer les conditions de "l'épanouissement" des Sénégalais dans leurs terroirs.

"(...) nous avons besoin des investisseurs (...), de capitaux et de technologies pour pouvoir transformer localement, distribuer dans le marché africain, mais pouvoir distribuer également à travers le monde. Toutes ces réformes sont importantes, nous y travaillons", a affirmé M. Sonko.

Il a souligné que "le défi énergétique" demeure l'un des principaux combats de son gouvernement. "Personne ne peut développer sérieusement et durablement un pays s'il ne gagne pas le pari énergétique", a soutenu le Premier ministre.

Le forum d'investissement "Fii Sénégal", prévu au mois d'octobre prochain est un cadre stratégique de présentation des projets structurants de la vision Sénégal 2050, le nouveau référentiel des politique publiques. L'évènement va aussi permettre de valoriser les opportunités économiques du pays en mobilisant les acteurs publics et privés du Sénégal.

"Le cadre macroéconomique sénégalais, caractérisé par une inflation maîtrisée et un environnement des affaires en constante amélioration, offre aujourd'hui un climat propice aux investissements", a déclaré Bakary Séga Bathily, le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'investissement et des grands travaux de l'Etat (APIX).

Il a ajouté que presque tous les indicateurs sont au vert et qu'avec une prévision de croissance de 8,8% en 2025, le Sénégal figurera parmi les économies les plus dynamiques au monde.

"Le Forum Invest in Sénégal est un appel à agir, à investir dans un pays résolument tourné vers l'avenir, capable de mobiliser ses atouts, de transformer ses contraintes en opportunités et de fédérer les énergies", a dit M. Bathily.