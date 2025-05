Cameroun: Crise anglophone - Un avocat réagit aux poursuites contre Eric Tano Tataw aux États-Unis

C'est un pas de plus dans la bonne direction, mais un pas tardif, selon Emmanuel Nsahlai, l'avocat camerounais qui multiplie les actions contre des leaders séparatistes en exil. Eric Tano Tataw vient d'être inculpé fin avril par la justice américaine pour complot en vue de fournir un soutien matériel aux groupes armés des régions anglophones du Cameroun. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison. Emmanuel Nsahlai regrette la lenteur des procédures.

L'avocat Emmanuel Nsahlai qui exerce aux États-Unis avait alerté le FBI et les services de l'immigration dès 2018 sur les publications en ligne d'Eric Tano Tataw, ce ressortissant camerounais de 38 ans installé dans le Maryland est accusé de complot en vue de fournir un soutien matériel à des groupes séparatistes armés anglophones.

Mais il s'inquiète de la lenteur des procédures. « Je le regrette profondément et c'est un problème dont j'ai parlé aux agents qui suivaient le dossier. Et je leur ai dit que c'était inacceptable. J'ai dû porter plainte contre le gouvernement fédéral et demander à un juge fédéral d'ordonner aux agences d'accélérer les enquêtes et les arrestations », explique-t-il au micro d'Amélie Tulet, du service Afrique de RFI.

« Des milliers de vies auraient pu être sauvées »

« Je pense que des milliers de vies auraient pu être sauvées si lui ou d'autres leaders comme Cho Lukas Ayaba avaient été arrêtées il y a quatre ans (...) Cependant, mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que ce sont des affaires internationales complexes, mais il est regrettable que des vies innocentes au Cameroun ne soient pas une priorité pour les autorités occidentales, aux États-Unis ou en Europe »

Et d'ajouter : « Cette crise anglophone, c'est comme un serpent à plusieurs têtes. Si on coupe les têtes, le corps finira par mourir. Or, des têtes qui financent et nourrissent l'idéologie sont pour la plupart à l'étranger mais les pays hôtes ne s'intéressent pas vraiment à leur cas. Et le conflit continue de couver. »

Pour rappel, Cho Lucas Ayaba, autre leader séparatiste anglophone, a, lui, été arrêté en Norvège fin septembre dernier où il est poursuivi pour « incitation à commettre des crimes contre l'humanité ».