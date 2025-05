Maroc: Le Wydad Casablanca veut rêver plus grand avec la Coupe du monde des clubs

En pleine préparation pour la prochaine Coupe du monde des clubs (du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis), le Wydad Casablanca recevait chez lui, au stade Mohammed V, le FC Séville mardi soir 27 mai. Les Espagnols l'ont emporté, 1-0, mais peu importe, ce match amical a permis au WAC de tester ses dernières recrues de luxe et d'emmagasiner de la confiance, après une saison compliquée.

Et le spectacle a même commencé avant le coup d'envoi. L'ancien gardien du Wydad et actuel portier de la sélection, Yassine Bounou, s'est avancé sur la pelouse acclamé par un stade Mohammed V plein à craquer.

Des applaudissements de nouveau lors de la première apparition de Nordin Amrabat sous les couleurs du Wydad. A 38 ans, l'ancien Lion de l'Atlas, vient renforcer les rangs casablancais juste avant la Coupe du monde des clubs.

Sur le terrain le WAC progresse petit à petit. « On doit rapidement atteindre un niveau technique convenable, mais aussi en adéquation avec nos moyens, estime l'entraîneur des Casablancais Mohamed Amine Benhachem. Défensivement, on avait un bloc compact aujourd'hui. On a vu qu'on n'a pas laissé beaucoup d'espace à Séville. »

Le rêve Cristiano Ronaldo

De leur côté, les joueurs affichent leurs ambitions, à l'image de Fahd Moufi. « Notre objectif après ces deux matchs amicaux (Ndlr : le deuxième sera face au FC Porto samedi), c'est de bien se réparer et essayer de faire plaisir aux supporters du Wydad, et même du Maroc. Histoire de faire comme l'équipe nationale qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Pourquoi pas rêver ? »

Le rêve est permis surtout pour les supporters marocains qui prient pour voir le Portugais Cristiano Ronaldo porter le maillot du club. Au marché de Casablanca, on vend déjà des maillots du Wydad floqué au nom de Ronaldo qui est arrivé en fin de contrat avec le club saoudien d'Al-Nassr. Et pour cause Nordin Amrabat, a inséré une pièce dans la machine à rêves en disant au journal néerlandais De Telegraaf que « le président du club est très ambitieux et discute avec de très grands noms. Il est vrai que Cristiano Ronaldo fait partie de ceux qu'il vise ».