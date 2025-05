Sénégal: Sadio Mané décline sa sélection avec le pays, un «non» qui intrigue

Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal de football, Pape Thiaw a dévoilé sa liste pour les matchs amicaux de juin avec un absent de marque : Sadio Mané. La star des Lions de la Téranga, qui évolue en Arabie saoudite dans le club d'Al Nassr, n'est pourtant pas blessé. Son absence et surtout les raisons de celle-ci intriguent beaucoup au pays.

Pourquoi Sadio Mane n'a pas voulu répondre à la convocation de son sélectionneur Pape Thiaw pour les matches de juin face à l'Irlande et l'Angleterre ? Le patron des Lions lui-même a du mal à donner la raison et de la justifier. « Sadio Mané ne figure pas sur la liste. C'est une décision personnelle qui lui appartient. Moi, en tant que sélectionneur je la respecte, le plus important c'est le collectif et de composer une équipe avec des joueurs disponibles pour venir se battre pour le maillot avec fierté ».

Il n'en fallait pas plus pour susciter des questionnement autour d'un joueur qui, en 13 ans années de sélections, n'avait jamais décliné une convocation. La raison ne semble pas non plus être physique puisque Mané a disputé avec son club Al-Nassr l'intégralité de la rencontre face à Al-Fateh lors de la dernière journée de Saudi Pro League lundi dernier.

Aujourd'hui, les supputation vont bon train pour expliquer ce faux-bond. « L'absence de Sadio Mane a créé une sorte d'ordre de choc au niveau de la conférence de presse de Pape Thiaw parce que beaucoup de journalistes ne s'y attendaient pas », selon Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive.

Le journaliste estime également que le sélectionneur n'a pas été bon dans la communication pour justifier l'absence de Mané. « Pape Thiaw s'est contenté juste de dire que c'est pour des "raisons personnelles". Il aurait pu peut-être préciser "des raisons familiales" ou autre chose ».

En attendant Sadio Mané, l'ancien numéro 10 de Liverpool, ne disputera pas les deux matchs amicaux des Lions au Royaume Uni face à l'Irlande le 6 juin et l'Angleterre quatre jours plus tard.