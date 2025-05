Maroc: Les centres d'appels inquiets de la loi française qui interdit le démarchage téléphonique

Le Parlement français a adopté une loi le 21 mai dernier portant sur l'interdiction du démarchage téléphonique non sollicité. Si cette dernière doit prendre effet en août 2026. Elle soulève beaucoup d'inquiétudes au Maroc où près de 800 entreprises travaillent dans le secteur et emploient environ 100 000 personnes, au sein notamment de petites structures, très souvent spécialisées dans la téléprospection.

Les uns à côtés des autres, sur de petits bureaux, les opérateurs enchainent les appels, principalement vers la France. Ici, 100% des activités concernent le démarchage téléphonique.

Et l'adoption le 21 mai dernier par le Parlement français d'une loi portant sur l'interdiction du démarchage téléphonique non sollicité inquiète dans l'entreprise. « On est concerné en première position parce que tout simplement, on est sur la prospection sauvage. On appelle les clients pour leur proposer de changer leur contrat de fourniture d'électricité et de gaz. On est un comparateur d'énergie », décrit la responsable de production.

Crainte de pertes d'emplois

Avec la nouvelle loi française, elle craint de voir disparaitre les 160 emplois de son entreprise. « Ç'aura un vrai impact sur la prod et à tous les nouveaux. si la loi est appliquée, on pourra vraiment y perdre », poursuit-elle.

Parmi les solutions envisagées : créer des bases de données géantes et obtenir des clients le droit d'être rappelés à travers un simple clic sur internet.

Pour Ayoub Saoud, secrétaire de la Fédération des centres d'appel du syndicat UMT, des milliers d'emplois sont en jeu. « Ces centres d'appels qui ne sont pas diversifiés ou qui n'ont comme activité que ce périmètre-là se verront obligés de fermer. Et puis, des licenciements surviendront », assure-t-il.

Les dirigeants du secteur promettent que des solutions peuvent être trouvées pour éviter les sanctions. La loi française prend effet en août 2026.