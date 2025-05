Tunisie: Ces pays vont fêter l'Aïd-el Adha samedi 7 juin 2025

Dans un climat d'attente religieuse marqué, plusieurs pays musulmans ont officiellement fixé la date de l'Aïd-el Adha 2025 au samedi 7 juin, à la suite de la non-observation du croissant lunaire lors de la nuit du mardi 27 mai. En vertu de ce constat, le mois de Dhou al-Hijja débutera le jeudi 29 mai, conformément au calendrier islamique basé sur l'observation astronomique.

Parmi les premiers à confirmer cette date, le sultanat de Brunei et la Malaisie ont déclaré que le mercredi 28 mai serait le jour complémentaire du mois de Dhoul-Qa'da, et que le jeudi 29 marquerait le premier jour de Dhou al-Hijja. Le Pakistan, la Mauritanie et le Maroc ont suivi le même processus d'observation lunaire et annoncé une célébration au même moment. L'Inde et le Bangladesh ont également confirmé la date du samedi 7 juin pour commémorer cette fête majeure de l'islam, marquant l'unité des fidèles autour d'un calendrier religieux commun.

Mais au Maroc, l'Aïd-el Adha 2025 prendra une dimension inédite. Le roi Mohammed VI a annoncé la suspension du sacrifice rituel cette année, en raison d'une situation agricole et économique critique. La sécheresse persistante et l'envolée des coûts de l'élevage ont fragilisé le cheptel national, poussant les autorités à interdire la pratique traditionnelle dans le but de préserver les ressources animales et limiter l'impact social d'une flambée des prix.