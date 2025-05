Mali: Les habitants de Souleye, dans la région de Ségou, appellent l'État à l'aide

Au Mali, les habitants du village de Souleye, région de Ségou, dans le centre du pays, ont enregistré dimanche 25 mai une vidéo pour décrire leur calvaire et appeler les autorités de transition à l'aide. Depuis, cette vidéo circule sur les réseaux sociaux. Comme d'autres localités, Souleye subit un blocus imposé par les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda, depuis deux ans. Les habitants manquent de tout et demandent le soutien de l'État malien.

Le chef du village, une représentante des femmes, un représentant des jeunes, d'autres encore, prennent courageusement la parole. À visage découvert, devant plusieurs dizaines d'habitants - hommes, femmes, enfants - rassemblés pour l'occasion, ils énumèrent leurs difficultés et demandent aux autorités et à l'armée de leur venir en aide.

« La faim va faire tomber le pays »

Souleye est à la fois un village et le chef-lieu d'une commune qui regroupe neuf autres villages. Sept ont conclu des accords locaux avec le Jnim, se résignant à accepter les règles des jihadistes : religieuses, vestimentaires, paiement de l'impôt... En échange, les habitants peuvent circuler et travailler sans être inquiétés par les jihadistes. Les trois autres villages de la commune, dont Souleye, qui refusent de se soumettre, en payent le prix.

« Nous ne sommes pas tranquilles, déplore Souleymane Tangara, qui se présente comme un conseiller municipal de Souleye. C'est la troisième année de suite que nous ne pouvons pas cultiver. À ce jour, on n'a même pas commencé à labourer, or l'hivernage approche, comment va-t-on faire ? Si ça continue, c'est la faim qui va faire tomber le pays. Il y a aussi l'éducation, poursuit le conseiller municipal, nous n'avons plus d'école depuis deux ans. Un pays n'est rien sans éducation. Nous n'avons plus de centre de santé, plus de médicaments. Que peut-on faire lorsque nos proches tombent malades ? Notre bétail, qui était notre espoir : nous n'en avons plus. Les hommes armés nous ont volé tous nos animaux ».

« Il faut plus de soldats »

« Assimi Goïta, il faut nous aider, interpelle à son tour une représentante des femmes de Souleye, qui témoigne ouvertement mais dont le nom n'est pas cité. Quand nos hommes vont travailler aux champs ou quand ils partent chercher à manger, ils se font tuer. Il faut plus de soldats ! »

Il y a trois mois, ce sont les habitants de Diosso, dans la même région de Ségou, qui avaient enregistré une vidéo similaire. En dépit des risques de représailles de la part des jihadistes, dont la domination continue de s'étendre dans le centre et dans le sud du Mali, et qui s'en prennent régulièrement aux habitants des villages récalcitrants.