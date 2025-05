Namibie: Première commémoration officielle du génocide des populations Herero et Nama

Ce 8 mai, la Namibie organise sa première commémoration officielle du génocide commis par les forces allemandes. Environ 120 ans après les massacres des populations Herero et Nama à l'époque coloniale, c'est la première fois qu'une journée officielle de commémoration est organisée par le gouvernement. Et ce n'est qu'en 2021 que le gouvernement allemand a reconnu ce génocide. La date du 28 mai n'a pas été choisie par hasard, en 1907 les autorités allemandes lancent l'ordre de fermer les camps de concentrations un 28 mai. Longtemps oublié, cette période de l'histoire est aujourd'hui considéré comme le premier génocide du XXe siècle.

Entre 1904 et 1908 en Namibie, environ 80% du peuple Herero et la moitié des Namas ont été exterminés par les forces allemandes. Près de 100 000 victimes et un pardon tardif jugé insuffisant. Les négociations sur les réparations avancent lentement. En attendant, des associations continuent d'entretenir des lieux de mémoires discrets, parfois à peine visibles, écrasés par l'architecture coloniale allemande.

La Namibie veut entamer un « chemin de guérison »

Aujourd'hui, la Namibie veut entamer un « chemin de guérison », avec cette première commémoration officielle. Le 28 mai devient férié, 120 ans plus tard. Au programme : veillée à la bougie, discours présidentiel et minute de silence, pour ces hommes et femmes exterminés.

À l'époque, les Hereros puis les Namas se révoltent contre l'administration coloniale. La réponse est sanglante. Un ordre d'extermination est envoyé par le Deuxième Reich. Et plusieurs camps de concentrations sortent de terre aux quatre coins du pays. Un chapitre de l'histoire encore peu connu, souvent oublié, comme une « amnésie coloniale », selon un historien allemand spécialiste du sujet.