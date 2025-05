Tunisie: Classement mondial des villes 2025 - Le capital humain du pays reconnu par Oxford Economics

Tunis, la capitale tunisienne, se positionne à la 14e place des villes les plus attractives d'Afrique en 2025, selon le prestigieux classement mondial d'Oxford Economics, qui évalue 1 000 villes à travers le monde. Avec une 529e place mondiale, Tunis confirme son rôle stratégique sur le continent grâce à un capital humain reconnu, une jeunesse dynamique et des efforts constants d'amélioration de son cadre de vie.

Ce classement mondial, publié chaque année, s'appuie sur une analyse approfondie de cinq catégories clés : économie, capital humain, qualité de vie, environnement et gouvernance. Cette approche multidimensionnelle permet de mesurer l'attractivité urbaine non seulement par la puissance économique, mais aussi par la capacité des villes à offrir un environnement sain, une bonne gouvernance et une qualité de vie élevée.

Un capital humain comme levier principal

Dans ce classement, Tunis tire son épingle du jeu principalement grâce à son capital humain, où elle se classe à la 279e place mondiale. Cette position reflète la forte proportion de jeunes diplômés et une population active bien formée, véritable atout pour attirer investisseurs, entreprises et talents internationaux. Ce vivier humain dynamique fait de Tunis un pôle d'innovation et de créativité en Afrique du Nord.

Cependant, le classement souligne aussi des marges de progression pour la capitale tunisienne dans d'autres domaines. Par exemple, Tunis occupe la 647e place en économie, la 668e en qualité de vie, la 687e en environnement et la 618e en gouvernance. Ces résultats invitent à poursuivre les efforts pour renforcer l'attractivité économique, améliorer les infrastructures urbaines et intensifier les politiques environnementales.

Les autres villes tunisiennes en bonne position

Au-delà de Tunis, deux autres villes tunisiennes figurent dans ce classement : Sfax (591e mondiale) et Sousse (672e mondiale). Ces résultats démontrent une attractivité urbaine croissante dans plusieurs régions du pays, témoignant des investissements dans le développement urbain et des initiatives pour diversifier l'économie locale.

Ces performances renforcent l'image de la Tunisie comme un acteur incontournable du développement urbain en Afrique, capable d'allier tradition et modernité tout en valorisant ses ressources humaines.

Au niveau mondial, le classement est dominé par les grandes métropoles internationales telles que New York, Londres, Tokyo, Paris, Singapour et Los Angeles, qui occupent respectivement les premières places. Ces villes se distinguent par leur poids économique, leur innovation, leur qualité de vie et leurs politiques urbaines avancées.

Pour Tunis, cette compétition internationale représente une opportunité de benchmarking et d'inspiration pour affiner sa stratégie de développement urbain, notamment en investissant davantage dans la gouvernance locale et les infrastructures écologiques.

Ceci pour dire que le classement d'Oxford Economics constitue un outil précieux pour les décideurs tunisiens, offrant une photographie claire des forces et faiblesses de leurs villes. La reconnaissance de Tunis et de ses villes s'inscrit dans une dynamique positive de valorisation du pays à l'échelle continentale et internationale.

En valorisant son capital humain et en poursuivant ses réformes économiques et sociales, la Tunisie pourra renforcer son attractivité, attirer davantage d'investissements étrangers, et offrir un cadre de vie encore plus favorable à ses habitants.