Madagascar: Pétanque/Tournoi des champions - Tovo, Menja et Rado sacrés

La première édition du tournoi des champions, initiée par l'Association des champions du monde, a pris fin vers 21 heures dimanche au Para Ivato. La triplette constituée de Tovo et Menja du CBT, renforcée par Rado du FAM Ambohipo, remporte le trophée et la prime de 1 million d'ariary. Cette équipe a défait en finale Daddy et Lova du SBA Ambohimahasoa, renforcés par Mamy Ronaldinho du PAC Ampitatafika (13-6). Le trio vainqueur de la Coupe de Madagascar, composé des vice-champions Zigle et Tiana Kely, accompagné de Luc, a mis fin à son parcours aux huitièmes de finale.

« Notre but est de faire connaître les anciens champions du monde qui avaient porté haut les couleurs nationales et d'inciter l'État à soutenir nos héros », confie Christian Andrianiaina, alias « Nanou », champion du monde en 2016 à domicile. Ce tournoi a pu avoir lieu grâce au soutien considérable de l'Association des présidents et des partenaires de l'organisation, entre autres Yas, Vista, SRA Madagascar, Cap Madagascar et le maire d'Antsirabe.

« Ce tournoi se distingue surtout par les produits distribués à tous les participants, outre les trophées. L'Association des présidents des clubs nous a offert 250 kg de riz, 250 kg de farine, 250 beurres et 500 gourdes pour les enfants », souligne Hanta Francine Randriambahiny, dite Cicine, championne du monde de tir de précision en 2011.

« Nous avons opté pour offrir des produits dont les joueurs ont besoin dans leur vie quotidienne. Nos joueurs consacrent leur temps et gagnent leur vie en jouant à la pétanque. Ainsi, il faut les soutenir pour qu'ils puissent exceller sur la scène internationale », précise Luc Ratsimba Harison, président d'honneur de l'UBM Ambohitrimanjaka, l'un des clubs phares du pays.