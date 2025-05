Madagascar: Investissement agricole - Des techniciens chinois attendus au pays

La visite de la délégation de l'ambassade de la République populaire de Chine, dirigée par Ji Ping, à Mahajanga a été l'occasion de renforcer la coopération avec la région Boeny.

Les points d'orgue de cette visite diplomatique à Mahajanga durant deux jours, du dimanche 25 au mardi 27 mai, ont permis de discuter la coopération économique entre les deux parties, lors de la rencontre entre le diplomate chinois et le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Salim Andriantomanga, au bloc administratif d'Ampisikina, dimanche matin.

« L'économie de la région Boeny repose sur l'agriculture, l'élevage ainsi que la pêche et le tourisme. La culture du riz est confrontée à des difficultés actuellement. Les paysans s'accrochent encore aux techniques traditionnelles. Le manque de semences améliorées et l'absence d'eau pour l'irrigation des rizières ainsi que la détérioration des infrastructures entravent la production », a déclaré le gouverneur de la région Boeny.

L'ambassadeur Ji Ping a proposé de nombreuses suggestions et solutions face à ces problèmes.

« L'introduction de la variété de riz hybride de Chine est la solution car son rendement est positif. Il produit trois fois plus et une partie peut être cultivée sur terre. Cette variété de riz hybride est déjà répandue dans une soixantaine de pays. L'ambassade et le ministère concerné sont en train d'envisager la réduction du prix des semences. Par ailleurs, mille cinq cents techniciens chinois seront à Madagascar durant les trois prochaines années pour former et partager leurs expériences avec les agriculteurs et techniciens malgaches», a expliqué l'ambassadeur Ji Ping.

Le chef de la diplomatie chinoise a également évoqué la prochaine arrivée du directeur général du China National Agricultural Development (CNAD) à Madagascar.

« Il visitera la région Boeny le 6 juin prochain. Le CNAD est la plus grande entreprise agricole et de pêche de Chine, avec mille entreprises dispersées dans le monde, dont la Somapêche à Mahajanga. Je lui transmettrai vos préoccupations et souhaits. Je constate votre volonté de faire beaucoup de travail et de développer la région Boeny», a ajouté Ji Ping.