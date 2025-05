Madagascar: Intégration régionale - Promotion touristique insuffisante

« Tourisme et intégration régionale : catalyseur d'une croissance inclusive ». Tel a été le thème choisi lors d'une table ronde modérée par le directeur exécutif de la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM) en partenariat avec Madavision, lors de la Foire Internationale de Madagascar tenue récemment au CCI Ivato.

Toutes les parties prenantes oeuvrant dans le secteur du tourisme, que ce soit du côté du secteur public par le biais des ministères concernés ou du côté du secteur privé via la Confédération du Tourisme de Madagascar, y ont participé activement. On a également vu l'intervention des experts dans ce domaine ainsi que la présence de Julien Lepers, une personnalité médiatique internationale qui plus est un inconditionnel amoureux de la Grande île.

Dans le cadre de cette table-ronde, les aléas systémiques freinant le développement de ce secteur pourvoyeur d'emplois et de devises à la nation dans une optique de coopération régionale, ont été soulevés. Parmi lesquels, l'insuffisance de la promotion touristique régionale a été évoquée. En outre, la culture du voyage s'avère peu ancrée sur le continent africain, sans compter la faiblesse du pouvoir d'achat de la population à profiter du tourisme.

Transformer en opportunités

Hormis cela ! Le manque d'infrastructures permettant de faciliter le transport surtout au niveau du secteur aérien ainsi que l'accueil des voyageurs constitue un autre facteur contraignant pour le secteur. La faiblesse des compétences est également dévoilée lors de cette table-ronde. En dépit de tout cela, les parties prenantes ont identifié à cette occasion des leviers concrets permettant de transformer ces défis en opportunité.

Cela consiste, entre autres, à élaborer des stratégies touristiques régionales ciblées tout en renforçant la connectivité aérienne domestique. L'étape préalable serait la consolidation de la synergie entre secteur public et privé, s'impose. Force est également de constater que de nombreuses initiatives ne cessent de contribuer au renforcement de capacité des acteurs opérant dans le secteur du touristique pour remédier à cette faiblesse de compétence.

D'aucuns reconnaissent en même temps que le changement de mindset des acteurs touristiques s'avère important. Par ailleurs, la stimulation des investissements constitue une condition sine qua none permettant de développer le tourisme tout en promouvant la destination au niveau régional. L'implication de toutes les parties prenantes est ainsi fondamentale pour une intégration régionale qui devient une nécessité et non plus un choix.