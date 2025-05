Madagascar: Haltérophilie - Tojo Andriantsitohaina fait ses adieux à la compétition

L'haltérophile Tojo Andriantsitohaina quitte définitivement le plateau de compétition de haut niveau. Le multiple champion d'Afrique a annoncé qu'il souhaite laisser la place à la nouvelle génération.

C'était avec une profonde émotion que Tojo Andriantsitohaina a annoncé, hier, la fin de son illustre carrière en haltérophilie. Après plus de quinze années de passion et de sacrifices, dont onze passées au plus haut niveau, l'athlète malgache laisse derrière lui un héritage exceptionnel, marqué par des records et des titres qui ont fait rayonner Madagascar sur la scène internationale. Le parcours de Tojo Andriantsitohaina est jalonné de succès. Il a remporté 17 titres de champion de Madagascar, cinq couronnes continentales, et a été vice-champion afro-asiatique.

Il s'est illustré à trois reprises aux Jeux des Îles et a participé à six éditions des Mondiaux. Son accession aux Jeux Olympiques de Tokyo représente l'un des sommets de sa carrière où il a décroché une précieuse 11e place. En tout, il a engrangé 23 médailles d'or, cinq d'argent et quatre de bronze dans les compétitions internationales. Il est détenteur du record d'Afrique au total olympique en catégorie 67 kg avec 303 kg et co-détenteur du record d'Afrique à l'arraché en catégorie 73 kg avec 153 kg. Il possède également neuf records nationaux dans trois catégories différentes et détient le titre de l'athlète malgache ayant soulevé le plus lourd de l'histoire de l'haltérophilie dans le pays.

Reconversion

Pour Tojo Andriantsitohaina, l'haltérophilie a été bien plus qu'un sport. « Ce parcours a été plus qu'un rêve : un engagement quotidien, une quête de dépassement, une aventure à la fois humaine et patriotique. Chaque compétition était l'occasion de représenter mon pays avec honneur, et chaque victoire, une source de fierté pour Madagascar. C'est une immense fierté d'avoir porté haut les couleurs de ma patrie », a-t-il déclaré. Aujourd'hui, l'athlète estime que le moment est venu de laisser la place à la nouvelle génération.

« Je sens que le moment est venu pour moi de tirer ma révérence et de transmettre le flambeau. De laisser la place à la nouvelle génération, de leur offrir l'espace et les moyens pour rêver, progresser et aller encore plus loin », a-t-il ajouté, en souhaitant voir les jeunes athlètes tracer leur propre chemin, bâtir sur ce qui a été construit et porter toujours plus haut l'haltérophilie et le sport malgache en général. Alors qu'il quitte la scène compétitive, Tojo Andriantsitohaina exprime une immense reconnaissance envers ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. Certes, l'haltérophilie malgache perd un champion, mais elle gagne un mentor. « Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau chapitre. », a conclu le champion.