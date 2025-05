Madagascar: FFKM/45e anniversaire - Un culte oecuménique avec les forces vives et les chancelleries étrangères

Apparu durant une Deuxième République avec une orientation socialiste, le FFKM est à la fois témoin et acteur de l'histoire récente de la Grande ile, même si le christianisme a toujours été présent dans l'espace socio-culturel et politique malgache, surtout tananarivien, depuis le XIXème siècle.

Le FFKM ou Conseil OEcuménique des Églises Chrétiennes de Madagascar ouvrira officiellement la célébration de son 45ème anniversaire ce dimanche. À l'occasion, un culte oecuménique se tiendra à la FJKM Andrainarivo Fahasoavana. Une cérémonie d'envergure à laquelle sont conviées de nombreuses personnalités, dont des responsables religieux, des représentants des forces vives de la nation ainsi que plusieurs chancelleries étrangères.

Le lancement de cette commémoration se veut un moment fort de recueillement, de prière et de communion entre les différentes Églises membres du FFKM, dans un esprit d'unité et de dialogue oecuménique. Le verset-phare choisi pour ce jubilé est tiré de l'épître aux Hébreux 10:24 - « Aoka isika samy hifampihevitra ka hampirisika ny fitiavana sy ny asa tsara » - un appel à la solidarité active et à l'engagement chrétien dans la société.

38e région ecclésiale

Si l'ouverture se fait à Antananarivo, le cœur de cette célébration battra à Mahajanga le samedi 29 novembre 2025, où diverses activités spirituelles, culturelles et sociales sont prévues. L'événement connaîtra son point d'orgue avec la cérémonie de clôture, prévue pour le dimanche 18 janvier 2026 dans la capitale. Parmi les actions préparatoires, l'un des axes marquants reste la réflexion oecuménique initiée par les différents départements du FFKM.

Un projet de centre de préparation œcuménique est en cours, orienté vers la consolidation du témoignage chrétien à Madagascar à travers une rétrospective des 45 années d'existence du FFKM, sans oublier un rappel historique sur le Concile de Nicée. Le 45e anniversaire a également été marqué par la consécration de la 38e région ecclésiale du FFKM, celle de Betsiboka, qui comprend les districts de Maevatanana I, Maevatanana II, Tsaratanana et Kandreho. Une étape de plus vers un rayonnement plus large de l'institution à travers le territoire national.

Médiateur

En tout cas, le FFKM, qui regroupe les quatre principales confessions chrétiennes du pays (l'Église catholique, l'Église réformée de Madagascar, l'Église luthérienne malgache, et l'Église anglicane), joue un rôle influent dans la vie sociale et politique malgache. Depuis les années 1980, le FFKM est intervenu à plusieurs reprises comme médiateur lors de crises politiques majeures.

En raison de la confiance que lui accorde une large partie de la population, le FFKM est souvent sollicité pour faciliter le dialogue entre les acteurs politiques lors de conflits ou d'impasses institutionnelles. La plus remarquable de ses actions est la mise en place de la IIIème République en participant ouvertement à la chute de la Deuxième.