Madagascar: Concert de Tiakola au pays - Cinq artistes malgaches en compétition pour assurer sa première partie

La finale d'un concours musical destiné à révéler de nouveaux artistes urbains malgaches, qui se produiront en première partie du concert de Tiakola, se tiendra ce vendredi 30 mai 2025 à l'Auditorium Havoria Anosy. L'événement entre dans le cadre du Tremplin Horizon, une initiative lancée en avril par Nasprod et KP Event, en amont du concert, prévu le 11 juin au Palais des Sports Mahamasina.

Le Tremplin Horizon a été conçu comme un dispositif de sélection et de préparation artistique, destiné aux jeunes talents issus de la scène musicale malgache. Il s'adresse en particulier aux artistes évoluant dans les genres urbains -- rap, RnB, afro, ou encore fusion de musiques traditionnelles et contemporaines -- et vise à leur offrir une première exposition publique encadrée.

La première phase du projet a rassemblé une vingtaine de candidats. Après une série de présélections, puis des auditions en face-à-face, cinq finalistes ont été retenus : Fab's Brownz, Lil Muamar, Yetoon, Yu Ts-teto et Sasouh. Ces derniers se produiront devant jury et public, dans des conditions proches d'un concert professionnel. Chacun interprétera trois morceaux, sans playback, et sera évalué sur des critères comme l'interprétation vocale, la présence scénique, la cohérence artistique et l'interaction avec le public.

La décision finale sur les trois artistes qui assureront la première partie combinera l'avis du jury et un vote en ligne, ouvert au public. Les internautes pourront exprimer leur préférence via les réseaux sociaux officiels du Tremplin Horizon (@horizon_madagascar), en interagissant avec les publications associées à chaque candidat. L'artiste réunissant le plus de mentions « j'aime », commentaires et partages sera désigné comme le « choix du public » et rejoindra ainsi la scène du Palais des Sports en première partie de Tiakola.

Le public est invité à soutenir les artistes à la finale du 30 mai. Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de Horizon Madagascar sans se limiter à une dimension événementielle, les organisateurs du Tremplin Horizon présentent l'initiative comme une forme d'accompagnement artistique. Les participants bénéficient d'un encadrement sur plusieurs aspects de la pratique musicale : conseils professionnels, préparation scénique, médiatisation. L'objectif annoncé est de renforcer l'exposition des artistes locaux et de favoriser leur intégration progressive dans les circuits professionnels.