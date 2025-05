Cameroun: Le livre intitulé ' 100 propositions pour restaurer le cameroun' sera présenté à douala ce mercredi

Ce mercredi 28 mai, l'hôtel Akwa Palace abritera un événement littéraire et intellectuel d'envergure : la présentation officielle du livre « 100 propositions pour restaurer le Cameroun - Vision 2040 », signé par Octave Jokung Nguena.

L'ouvrage, édité par la Collection Humanbet, ambitionne d'alimenter le débat sur les réformes urgentes et nécessaires pour sortir le pays de l'impasse et le projeter vers un avenir plus prometteur.

Mathématicien, économiste et financier, Octave Jokung Nguena n'en est pas à son coup d'essai. Agrégé des universités françaises, il enseigne la finance, l'économie et le management, et dirige actuellement l'Institut Universitaire des Sciences et de Management (IUSM). Avec une quinzaine d'ouvrages à son actif et plus de trente articles publiés dans des revues scientifiques internationales, l'auteur s'est imposé comme une voix influente dans les cercles académiques africains.

Dans « 100 propositions pour restaurer le Cameroun », Jokung Nguena livre une analyse sans concession de l'état actuel du pays. Il y décline une série de recommandations précises, réparties en axes stratégiques couvrant l'éducation, l'économie, la gouvernance, la justice, l'environnement ou encore les infrastructures.

L'objectif est clair : proposer une vision réaliste, mais ambitieuse, capable de remettre le Cameroun sur les rails du développement d'ici 2040.

Le contexte de publication de ce livre ne pourrait être plus propice. À l'heure où le Cameroun fait face à de multiples défis crise économique, déséquilibres institutionnels, déficits en gouvernance -- l'appel à une refondation profonde du système trouve un écho croissant dans l'opinion publique. En cela, l'ouvrage de Jokung Nguena se présente autant comme un outil de réflexion que comme un manifeste pour l'action.

La présentation de ce 28 mai s'annonce donc comme un moment fort pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du pays : intellectuels, décideurs, étudiants, membres de la société civile... Tous sont invités à venir découvrir cet ouvrage, à dialoguer avec son auteur et à débattre des pistes concrètes de transformation qu'il propose.