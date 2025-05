Madagascar: Coopération bilatérale - Renforcement des échanges commerciaux avec Dubaï

Une rencontre stratégique s'est tenue le 26 mai 2025 entre le ministre de l'Industrialisation et du Commerce de Madagascar, David Ralambofiringa, et le président du Dubaï Chambers of Commerce, Mohammad Ali Rashed Lootah.

Cette réunion s'est déroulée au siège du Dubaï Chambers of Commerce et visait à favoriser l'intégration des PME malgaches sur les marchés du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Selon les informations transmises par le ministère, les discussions ont porté sur la promotion des investissements et la facilitation des partenariats entre Madagascar et les Émirats Arabes Unis, avec l'implication de l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) pour accompagner les investisseurs internationaux.

Les deux parties ont souligné l'importance de créer un cadre réglementaire attractif pour encourager l'exportation et l'investissement dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'agro-industrie, les TIC, la santé, l'immobilier et bien d'autres.

À noter que le Business Forum Madagascar-Dubaï réunit 61 entreprises malgaches et 92 sociétés émiraties, et servira de plateforme pour développer des opportunités de partenariat. La rencontre a également évoqué l'organisation d'une mission économique à Madagascar, soulignant l'engagement des Émirats à ouvrir un écosystème d'affaires dynamique aux entreprises malgaches.