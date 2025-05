Madagascar: Lutte contre le VIH/SIDA - Vers la distribution gratuite de préservatifs aromatisés

Des rapports récents des organisations de la société civile indiquent que l'accessibilité aux préservatifs reste limitée dans les centres et les endroits dédiés à cet effet. Face à cette situation, le ministre de la Santé publique, le Pr Zely Randriamanantany a annoncé l'importation prochaine de préservatifs aromatisés à la fraise, une initiative visant à encourager leur utilisation parmi les populations vulnérables.

Cette décision intervient après des observations selon lesquelles certains individus hésitent à utiliser les préservatifs disponibles en raison de préférences liées à l'arôme. L'introduction de préservatifs adaptés aux préférences des utilisateurs représente une étape importante vers une prévention plus efficace et inclusive. Le ministre de la Santé publique a également souligné que ces nouveaux préservatifs seront accessibles à l'ensemble de la population, et non exclusivement aux groupes ciblés.

Par ailleurs, il a assuré que l'approvisionnement en antirétroviraux (ARV) reste stable, avec des stocks suffisants pour répondre aux besoins des personnes vivant avec le VIH. La lutte contre le VIH à Madagascar nécessite une mobilisation continue et des efforts concertés pour surmonter les obstacles logistiques et sociaux entravant l'accès aux services de santé. L'introduction de préservatifs adaptés aux préférences des utilisateurs représente une étape importante vers une prévention plus efficace et inclusive.