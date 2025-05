Madagascar: Hygiène et assainissement - Un guide pour la mise en place des écoles amies de « Wash »

La question de l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH) dans les établissements scolaires demeure une priorité majeure pour le gouvernement et le ministère de l'Education. C'est dans ce sens qu'un guide a été élaboré pour la mise en place des écoles amies de « Wash ».

Une école amie de « Wash » se caractérise par la présence d'infrastructures normalisées ou des provisions basiques en eau, assainissement et hygiène, le renforcement des capacités des enseignants, l'existence d'un comité scolaire « Wash » fonctionnel, et la pratique d'activités en assainissement et en hygiène au sein et en dehors de l'école.

Le ministère de l'Éducation nationale (MEN) vient de lancer officiellement le « Guide pour la mise en place des écoles amies de Wash ». Ce guide fournit des orientations claires sur l'amélioration des infrastructures d'eau potable, des installations sanitaires et des pratiques d'hygiène dans les établissements scolaires. Il définit les critères de base et spécifiques pour les établissements, le processus de certification, les rôles des acteurs, et d'autres informations essentielles.

Bonnes pratiques

Parallèlement à ce guide révisé, un booklet simplifié a été spécifiquement élaboré pour les enseignants, afin de faciliter l'application des bonnes pratiques au quotidien. L'objectif est de promouvoir un environnement scolaire sain, propre et propice à l'apprentissage tout au long de l'année. Le concept d'« école amie de Diorano-WASH », lancé en 2003, a posé les premières bases pour structurer les actions en matière d'Eau, d'Assainissement et d'Hygiène au sein des écoles.

Un premier guide technique avait été élaboré en 2012 pour harmoniser l'intervention des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Toutefois, des ajustements réalisés en 2016 et, plus récemment, une demande des PTF en 2023, ont mis en lumière la nécessité de mettre à niveau le processus de labellisation et de certification des Écoles Amies de WASH, ainsi que l'application de celui-ci.